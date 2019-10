Udrea: Alina Bica nu mai calcă în România Elena Udrea a declarat luni ca fosta sefa a DIICOT Alina Bica "nu mai calca in Romania" si a anuntat ca se va prezenta la toate procesele pe care le are in instante, deoarece "lucrurile se schimba in bine in justitie" si are sansa sa se apere "corect". "Cu Alina Bica am mai vorbit. Din cate stiu eu, Alina Bica nu mai calca in Romania, nu mai vine in Romania. (...) De data aceasta, asa cum v-am spus pe fuga la prima intalnire, cred ca lucrurile se schimba in bine in justitie si cred ca am sansa sa ma apar corect si ca argumentele mele, care sunt probate si in fapt si in drept, vor fi avute in vedere.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

