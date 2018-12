Stiri pe aceeasi tema

- Solicitat sa precizeze daca Elena Udrea se va intoarce in tara, in conditiile in care urmeaza sa fie eliberata, aparatorul a raspuns : "Da, se va intoarce imediat". Solutionarea contestatiei in anulare formulata de avocatii Elenei Udrea in dosarul Gala Bute a primit termen pe 28 ianuarie, la Inalta…

- "Astazi, la orele 11,45, la MJ au ajuns doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru condamnatele din Costa Rica. Urmeaza ca MJ sa primeasca documentatia completa. Urmeaza ca fiecare sa isi cunoasca si sa isi realizeze competentele legale, iar opinia publica sa fie…

- Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii din San Jose asteapta notificari din partea Bucurestiului.

- Judecatoarea Camelia Bogdan, in prezent suspendata din functie, a anuntat luni ca va contesta in instanta decizia CSM privind tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Camelia Bogdan s-a prezentat luni la Instanta suprema, unde avea la completul de…

- Alina Bica a atacat pe cale extraordinara hotararea de condamnare la patru ani de inchisoare, care a dus la arestarea ei in Costa Rica, alaturi de fostul ministru al turismului Elena Udrea. Fosta șefa a DIICOT a depus joi la Inalta Curte de Casație și Justiție o contestație in anulare impotriva sentinței.…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT, arestata in Costa Rica, contesta condamnarea definitiva in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Bica a depus la ICCJ o contestatie in anulare impotriva sentintei, urmand ca instanta suprema sa stabileasca un termen. Contestatia a fost…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarile de neconstitutionalitate a legii pentru modificarea Codului Penal depuse de presedintele Klaus Iohannis, de PNL, PMP, USR si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dezbaterile pe aceasta tema fiind amanate de doua ori pana acum, informeaza news.ro.Pe…

- "Deocamdata nu am primit-o (motivarea Curtii Constitutionale la Codul de procedura penala - n.r.). Trebuie vazut daca articolele respective au fost declarate neconstitutionale pe fond sau pe forma, pentru ca, daca au fost declarate neconstitutionale pe forma inseamna ca instanta constitutionala ne…