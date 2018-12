Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea plateste bani grei pentru a scapa de arest si de o posibila extradare in Romania. Potrivit Romania TV, ea scoate din buzunar suma de 10.000 de euro pentru avocatul ales sa o reprezinte in tribunalul din San Jose. De cealalta parte, Alina Bica plateste 15.000 de euro pentru aparare,…

- Judecatorul costarican Celso Gamboa a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, care sunt șansele ca Elena Udrea sa nu fie extradata. Judecatorul are vesti proaste pentru Udrea in ceea ce o priveste pe fiica sa.Elena Udrea și Alina Bica pot veni voluntar in Romania sau pot refuza, spune…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea și fostul procuror-șef DIICOT, Alina Bica au primit mandate de arestare pentru urmatoarele doua luni, conform judecatorilor din Costa Rica. Șeful Biroului Interpol din Costa Rica și Interpol Bogota, Gustavo Chinchillas, a anunțat ca cele doua fugare condamnate…

- Elena Udrea și Alina Bica sunt prezentate, joi seara, in fața unei instanțe din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara (ora locala) o ordonanța de reținere.Potrivit unor surse judiciare, Elena Udrea și Alina Bica, aflate momentan sub…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost sterse de pe site-ul Politiei Romane. Cele doua apareau, dupa ce au fost condamnate definitiv, la sectiunea „persoane urmarite”. Fostul politician si fosta sefa a DIICOT figurau pe site-ul institutiei cu fotografie si cu detalii despre aspectul fizic, dar si despre…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, susține ca șansele privind extradarea clinetei sale sunt destul de reduse. „Judecatorul care se va pronunța pe cererea statului de extradare, atât pentru Elena Udrea, cât și pentru Alina Bica, bineînțeles ca în dosare…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu. Cele doua femei erau date in cautare pentru a ispasi pedepse pronuntate de catre justitia din…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de Interpol în Costa Rica. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, au fost retinute de catre INTERPOL în Costa Rica, fiind ridicate de catre autoritati de pe strada.