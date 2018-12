Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost reținuta in urma cu doua luni in Costa-Rica alaturi de fosta șefa a DIICOT, Alina Bica. Ulterior, romancele au fost arestate preventiv pentru o perioada de 60 de zile. La începutul acestui an, Elena Udrea a hotarât sa plece în…

- S-au aflat detalii-surpriza despre fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, și despre viața pe care fosta „Blonda de la Cotroceni” o duce in Costa Rica. Aceasta ar fi primit o vizita-surpriza.Scopul? O mega-afacere din Romania. Aflata in spatele gratiilor intr-o inchisoare din Costa Rica,…

- Condamnata la șase ani de detenție pentru dosarul Gala Bute, Elena Udrea, fost ministru al Turismului in timpul guvernarii PDL, este in prezent inchisa inr-un penitenciar din Costa Rica, acolo unde a ajuns dupa ce a fost reținuta de Interpol. Jurnaliștii Antena 3 susțin ca la data plecarii…

- Condamnata la șase ani de detenție pentru dosarul Gala Bute, Elena Udrea, fost ministru al Turismului in timpul guvernarii PDL, este in prezent inchisa inr-un penitenciar din Costa Rica, acolo unde a ajuns dupa ce a fost reținuta de Interpol.Jurnaliștii Antena 3 susțin ca la data plecarii…

- ANAF a demarat procedurile de recuperare a prejudiciului de aproape 3 milioane de euro in dosarul in care a fost condamnata Elena Udrea, au declarat surse din cadrul Fiscului, pentru G4Media.ro. Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare și obligata la plata prejudiciului si restituirea…

- La doar doua zile de la reținerea sa in Costa Rica, Elena Udrea se simte extrem de rau și singurul lucru care o macina tot mai tare este faptul ca nu și-a putut vedea deloc fetița, din momentul arestarii.

- Elena Udrea vrea sa se intoarca in Romania! Dupa venirea pe lume a Evei Maria, fostul politician s-a gandit sa revina in țara natala. Fosta blonda de la Cotroceni a precizat ca și-ar fi dorit sa nasca in Romania și sa fie inconjurata de familie și de prieteni, dar a nascut in Costa Rica pentru […] The…

- Elena Udrea a fost consiliera lui Traian Basescu, atat la Primaria Capitalei, cat și in perioada in care a fost președinte al Romaniei. A fost unul din cei mai apropiați și loiali oameni ai fostului președinte, impartașindu-i viziunile politice. Acum, și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, arata ca este…