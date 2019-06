Stiri pe aceeasi tema

- UDMR il propune pe Balint Csaba, de profesie economist, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei.UDMR arata, intr-un comunicat transmis MEDIAFAX, ca analistul macroeconomic al OTP Bank Romania, membru al Asociației Economiștilor Maghiari din Romania, s-a nascut in…

- Reporterul Adelin Petrișor a realizat o radiografie a televiziunii publice, macinata de control politic, nepotisme, incompetența și amantlacuri. Adelin Petrișor și-a facut cunoscuta opinia dupa ce mai mulți angajați TVR in frunte cu Monica Ghiurco, membra in Consiliul de Administrație, i-au cerut demisia…

- Cursa pentru viitorul post de guvernator al Bancii Nationale s-ar da intre Cristian Popa, fost viceguvernator BNR din partea PNL mai multe mandate si instruit in banca de actualul guvernator Mugur Isarescu, si ministrul de Finante de azi, aflat la al treilea mandat de ministru in trei guverne diferite,…

- Isarescu a sustinut, vineri, o conferinta de presa pe tema raportului asupra inflatiei si a fost intrebat de jurnalisti care este parerea sa despre noul indice IRCC si daca acesta ar trebui sa se aplice si creditelor Prima Casa. “In ceea ce priveste discutiile despre Prima Casa, acestea se poarta…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,50% pe an.Totodata, BNR a decis mentinerea la 1,50% pe an a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit si la 3,50% pe an a ratei dobanzii aferente facilitatii…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale (BNR) apreciaza ca recentele modificari la OUG nr. 114/2018 evita daune foarte mari pentru economie, potrivit minutei ședinței de politica monetara din 2 aprili, publicata marti.

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit, potrivit…