UDMR va vota în favoarea moţiunii simple împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader "Astazi, in grup, colegii mei de la Senat au votat in unanimitate ca vor sustine motiunea impotriva ministrului Justitiei. Argumentele noastre sunt la fel cum erau la Camera Deputatilor - Ordonanta de Urgenta 7. Nu este un demers corect din partea ministrului, dupa ce un an si jumatate - doi nu a venit sa sustina un punct de vedere la Parlament, dupa ce Parlamentul a votat niste amendamente la cele trei legi ale Justitiei, nu vorbim de codurile penale, el vine si intoarce totul spre o alta directie, dupa care vine cu o alta ordonanta de urgenta si iarasi schimba tot ce a schimbat prin Ordonanta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

