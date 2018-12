Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, ca premierul Viorica Dancila va fi chemata in plenul Parlamentului miercuri, exact in ziua in care Opozitia vrea sa depuna motiunea de cenzura.

- Depunerea unei moțiuni de cenzura de catre Opoziție este o chestiune de zile, iar pe scena politica se fac calcule privind șansele de reușita ale unui astfel de demers. In acest context, stiripesurse.ro va propune o analiza pe aceasta tema realizata de Mircea Morariu, pentru contributors.ro.contributors.ro:…

- Va spun sincer, am crezut ca, in ceasul al douasprezecelea, ministrul Teodorovici va suna alarma si va incerca sa-i trezeasca si pe colegii sai de Guvern, dar mai ales pe sefii sai, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Darius Valcov. M-am inselat. Eugen Teodorovici avea doua optiuni. Prima era…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind a doua rectificare bugetara din acest an reprezinta cel mai mare cosmar al administratiilor publice locale din Romania. Nu numai ca in acest act normativ nu se regaseste suplimentarea sumelor repartizate administratiilor publice locale, asa cum sperau alesii…

- "Probabil bugetul va fi inaintat Parlamentului undeva in luna decembrie. La Senat a intrat Legea pensiilor, vor scoate raport peste 10 zile, inseamna ca in 2 saptamani ajunge la Camera. Acolo tot va mai sta 2-3 saptamani. Vor intra in criza de timp", a spus Bogdan Hossu. Nu se știe ce modificari…

- In cel mai surprinzator mesaj de pana acum al Bancii Mondiale, Hans Timmer, economistul-sef al institutiei de la Washington care a cerut Romaniei timp de 20 de ani sa inchida cu orice pret intreprinderile industriale aflate in dificultate, constata acum ca satele sunt goale si au ramas numai batranii.

- Motiunea simpla pe Finante, depusa de liberali, va fi dezbatuta si supusa votului miercuri in plenul Camerei Deputatilor. PNL a depus saptamana trecuta o motiune simpla pe Finante, intitulata ‘Tripleta Dancila – Valcov – Teodorovici sugruma administratia publica din Romania’. ‘Daca dl Dragnea a esuat…