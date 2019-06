"Daca va exista o initiativa privind revizuirea Constitutiei, noi vom sustine cu precizarea ca la ordonantele de urgenta vom sustine eliminarea totala a acestora. Ar trebui sa fie un instrument la dispozitia Guvernului doar in perioadele in care parlamentul se afla in vacanta. Altfel, ele ar trebui eliminate complet in restul timpului", a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Potrivit referendumului, Guvernul ar urma sa nu mai aiba posibilitatea de a emite ordonante de urgenta in domeniul justitiei.