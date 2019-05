Stiri pe aceeasi tema

- UDMR il susține pe Eckstein Kovacs Peter pentru funcția de Avocat al Poporului, care a fost „un ministru bun, a fost un candidat extraordinar la Primaria Cluj-Napoca și un consilier bun pentru Traian Basescu”, a anunțat Kelemen Hunor, președintele UDMR. Intrebat, joi, la Cluj-Napoca intr-o conferința…

- Anul trecut, Eckstein-Kovacs Peter - membru fondator al UDMR - si-a dat demisia din partidul condus de Kelemen Hunor in contextul scandalului declansat de "macelarirea" Codurilor penale la care a pus umarul si formatiunea maghiara. Alegerea Opozitiei a starnit satisfactie in spatiul public, in conditiile…

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. În baza unei decizii a Curții Constituționale din iunie 2015, luata în baza sesizarii unor deputați socialiști cu privire la incompatibilitatea funcției de deputat, premierul în exercițiu Pavel Filip și miniștrii în exercițiu Monica Babuc,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, in cadrul manifestarilor de comemorare a Revolutiei de la 1848-1849, de la Targu Mures, ca maghiarii traiesc intr-o perioada dificila, atat acasa, cat si in Europa si ca in afara de Uniune, nimeni nu isi va asuma protectia comunitatii. "Iata ca si astazi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, marti seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca deputatii UDMR nu il vor sustine pe Tudorel Toader la votul motiunii simple a opozitiei, care va fi dat miercuri.„Noi, cand am sustinut acele modificari la organizarea sistemului judiciar si la cariera profesionala…