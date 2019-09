Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului contesta metoda de adoptare prin OUG a Codului Administrativ, dar si continutul Codului, care inverseaza ordinea constitutionala dintre parlament si Guvern. COMUNICAT AVP Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței…

- Doar Parlamentul mai poate modifica Ordonanta de Urgenta 114/2018 si Legea offshore si nu exista niciun fel de intentie la nivelul Guvernului de a face acest lucru, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. "(OUG - n.r.) 114 este in Parlament, in comisie si toate amendamentele…

- Premierul Dancila propune inasprirea pedepselor pentru violatori, criminali Premierul Viorica Dancila propune înasprirea pedepselor pentru violatori si criminali si anunta ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care acestia sa primeasca închisoarea pe viata. Un proiect…

- Liderii coalitiei s-au intalnit, luni, la Palatul Victoria, principala tema de discuție fiind masurile dispuse de premier, in urma tragediei petrecute la Caracal. Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru imbunatatirea cadrului legislativ. De asemenea, liderii PSD si ALDE au decis convocarea…

- Senatorul Adrian Tutuianu, Pro Romania, a fost de parere ca adopterea Codului Administrativ „era o necesitate, dar adoptarea prin ordonanta de urgenta reprezinta o gafa cu consecinte grave a guvernului, in conditiile in care acest cod va fi contestat.” Tutuianu a amintit aici ca, initial, a fost un…

- Duminica, 7 iulie, ora 17.00, Asociația „Calea Neamului”, condusa de dr. Mihai Tirnoveanu, in colaborare cu Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), vor organiza un miting de protest, in fața Guvernului, fața de aprobarea prin Ordonanța de Urgența a Codului Administrativ…

- Desi noul Cod Administrativ a fost adoptat prin Ordonanta de Urgenta, pana la acest moment inca nu a aparut in Monitorul Oficial. Nu stim care este ratiunea pentru care care s-a intamplat acest lucru, insa amanarea a oferit o ocazie neasteptata liderului UDMR, Kelemen Hunor, pentru a face traditionalele…

- Proiectul de lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura a fost adoptat cu 237 de voturi 'pentru' si 22 abtineri. Obiectul de reglementare al proiectului este exceptarea din categoria faptelor ce reprezinta infractiuni…