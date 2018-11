Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca actualul Guvern ar trebui sa demisioneze, Kelemen Hunor a spus ca nu poate raspunde el la aceasta intrebare, dar s-a declarat multumit doar de Guvernul Ungureanu. "Nu stiu (daca actualul Guvern ar trebui sa plece - n.r.), intrebati-i pe cei din PSD.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca nu a fost multumit de actualul Guvern, dar nici de cele precedente, el enumerand si Executivul condus de Victor Ponta, din care formatiunea a si plecat. "Ultimul guvern de care am fost multumit a fost Guvernul Ungureanu", a sustinut Kelemen

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca nu a fost multumit de actualul Guvern, dar nici de cele precedente, el enumerand si Executivul condus de Victor Ponta, din care formatiunea a si plecat.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, dupa sedinta Consiliului Permanent al formatiunii, ca nu este multumit cu guvernul actual, dar nici cu cele anterioare, de la Guvernul Ungureanu incoace, scrie Agerpres.

- "Eu as vrea sa vad o guvernare coerenta, corecta, buna, ceea ce n-am vazut, din pacate, de cand am plecat noi de la guvernare, din Guvernul Ungureanu. Nu am fost multumit nici cu guvernul actual, nici cu guvernele precedente. Ultimul guvern cu care am fost multumit a fost Guvernul Ungureanu. Nici cu…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca nu a fost mulțumit de guvernele trecute PSD și nu este mulțumit nici de cel actual, precizând ca ultimul Executiv care i-a fost pe plac a fost cel condus de Mihai Razvan Ungureanu."Nu am fost mulțumit nici de guvernul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat nemultumit de actualul Guvern dar si de guvernele precedente, precizand ca nu a vazut o guvernare coerenta si ca ultimul Guvern de care a fost multumit a fost cel condus de Mihai Razvan Ungureanu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, vineri, ca nu a fost mulțumit de guvernele PSD, nefiind mulțumit nici de actualul, precizand ca ultimul Executiv care i-a fost pe plac a fost cel condus de Mihai Razvan Ungureanu."Nu am fost mulțumit nici de guvernul actual, nici de precedentele. Ultimul…