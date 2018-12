Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, in Parlament, ca textul motiunii de cenzura este profund neserios, a precizat ca a schimbat ministrii care au ramas in urma si ca va mai schimba oricati va fi nevoie. Ea a subliniat apoi un paragraf din textul moțiunii in care cei care au redactat-o și au semnat-o…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat miercuri ca parlamentarii Uniunii vor fi prezenti joi in Parlament, in sala plenului, la motiunea de cenzura, dar nu vor vota. Fara voturile UDMR, si cel mai probabil avand sustinerea minoritatilor nationale, actuala majoritate nu are emotii in privinta sanselor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat miercuri ca parlamentarii Uniunii vor fi prezenti joi in Parlament, in sala plenului, la dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura initiate de PNL, USR si PMP, dar nu vor vota. "Initiatorii nu si-au asumat un program transparent si un premier cu care…

- Motiunea de cenzura nu trece - nici cu voturile UDMR, nici cu cele ale minoritatilor - pentru ca lipsesc 52 de voturi, dar UDMR nu are raspuns la intrebarea "de bun simt" cine este propunerea de premier, respectiv cine va conduce viitoarea majoritate, a declarat, miercuri, presedintele Uniunii, Kelemen...

- UDMR este pregatita sa voteze o moțiune de cenzura prin care Viorica Dancila sa fie demisa! Insa, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, pune cateva condiții. El le cere liderilor din Opoziție sa ii raspunda pe cine vor pune premier, cine vor fi viitorii miniștri și care este programul de guvernare.Hunor…

- "Avem un dialog cu presedintele. (...) A fost o intalnire a mea cu domnia sa", a afirmat Barna, la Palatul Parlamentului, precizand ca discutia a fost despre "situatia actuala, perspectivele unei motiuni de cenzura, elementele firesti de discutat in momentul de fata". El a spus ca intalnirea a avut…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a declarat la RFI ca nu l-a abordat nimeni de la PNL sau USR in ultima perioada, pentru obtinerea sprijinului Uniunii fata de motiunea de cenzura pe care Opozitia vrea s-o depuna.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a facut, sambata, un nou apel la colegii sai din opozitie pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului, sustinand ca, fara un atfel de demers, tara este lovita de ciuma rosie, iar Liviu Dragnea va fi singurul care va iesi cu fata curata.