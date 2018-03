Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorirea de catre maghiari a sarbatorii nationale 15 Martie, care este si Ziua maghiarilor de pretutindeni, este dublata in acest an si de implinirea a 170 de ani de la Revolutia Maghiara din 1848. "Astazi a venit din nou vremea cand trebuie sa ne aparam impreuna libertatea si cultura…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 - 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in…

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

- In perioada 26 martie – 30 aprilie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad organizeaza cursul autorizat de inspector resurse umane - cod COR 333304. „Programul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice in intocmirea și gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii intr-o…

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Campioana Maramureșului la Under 19 va intalni cea mai buna echipa din Satu Mare in etapa interjudețeana, conform tragerii la sorți care a avut loc recent la sediul Federației Romane de Fotbal. Meciul tur se va disputa in 7 iunie, urmand ca returul sa se joace in 9 iunie. Programul etapei interjudețene…

- Liderul la zi din Serie A, Napoli, va primi in aceasta seara de la ora 21:45 intr-un meci transmis in direct de Digi Sport vizita formației AS Roma. Duelul dintre cele doua echipe se anunța a fi foarte interesant avand in vedere situația in care cele doua se afla. Eliminata din Europa League de RB […]…

- Municipiul Brașov va organiza in perioada 3-4 martie la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibași" Final Four-ul Cupei Europei Centrale la baschet feminin. Cele patru echipe care vor participa sunt Olimpia CSU Brașov, CSM Satu Mare, CSU Alba Iulia și Pharmaserv Marburg. Programul jocurilor este urmatorul:…

- In municipiul Carei si-au deschis pana in prezent birou parlamentar pentru audiente senatorul Turos Lorand si deputatul Erdei D. Istvan , ambii de la UDMR Satu Mare. Niciunul dintre parlamentarii romani din judetul Satu Mare nu are cabinet la Carei. Romanii din zona Carei care doresc sa ia legatura…

- Patru localitați vrancene vor gazdui miercuri și joi (21-22 februarie 2018) conferința cu tema: “De la crimele Revoluției la #Rezist”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Programul conferințelor: Miercuri, 21 feb., ora 16.00: JARIȘTEA / Biblioteca comunala din Jariștea (jud. Vrancea) Miercuri,…

- Revoluția fiscala a PSD pare sa nu aiba sfarșit in ceea ce privește efectele negative! Antreprenorii debutanti (SRL-D) spun ca sunt nevoiti sa scada salariile angajatilor din cauza "Revolutiei fiscale".Trecerea contributiilor sociale de angajator la angajat propusa prin "Revolutia fiscala"…

- Angelique Kerber, locul 9 WTA si cap de serie numarul 8, a invins-o, joi, cu scorul de 1-6, 6-1, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Doha.Kerber s-a impus intr-o ora si 51 de minute si o…

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. ACCIDENT MORTAL. Doua mașini s-au ciocnit frontal. Cei doi șoferi au ramas incarcerați.VIDEO+FOTO Șoferul unuia dintre automobile a fost declarat decedat la locul accidentului dupa ce a fost resuscitat minute bune. Al doilea șofer implicat in accident se afla in stare…

- Carmen Alina Borota, in varsta de 42 de ani, era cosmeticiana apreciata de toata lumea din municipiul Carei, judetul Satu-Mare si nu suferea de nicio boala. Din pacate, insa, in urma cu putin timp, ea a suferit un infarct si a murit chiar in bratele sotului ei. In ciuda faptului ca barbatul…

- Fiorentina-Juventus este derby-ul care deschide runda a XXIV-a din Serie A.A Juve are sansa de a trece in aceasta seara pe primul loc in clasament in cazul in care se va impune pe terenul violetilor.A

- Peste 800 de pompieri militari sunt pregatiți sa intervina in cele opt județe vizate de ninsorile prognozate pentru perioada urmatoare. Printre acestea se afla și județul Satu Mare. Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, 8 februarie, ora…

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), condusa de ing. Andrei Turcanu, sarbatoreste Anul Centenar printr-o serie de programe aflate in derulare. Astfel, pentru 2018, ing. Turcanu supervizeaza urmatoarele proiecte: - constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 6 februarie audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…

- Doua asociatii din Transilvania au lansat, vineri, la Cluj, programul Critbiz, prin care 400 de persoane care vor sa isi deschida o afacere in domeniul IT si al industriilor creative vor primi educatie antreprenoriala, iar 48 dintre acestea vor fi sustinute financiar sa isi dezvolte ideile.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, joi, ca vor exista scaderi salariale „intre 10 și 40%”, incepand cu 1 ianuarie 2018, dar a susținut ca este vorba despre „unii dintre bugetari”. Ministrul Muncii a invocat exemplul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, al carui salariu, a spus ministrul,…

- In urma Revolutiei din 1821 a lui Tudor Vladimirescu, tarile romane au scapat de domnitorii fanarioti impusi de catre Imperiul Otoman. Situatia financiara a Moldovei si Munteniei nu era una stralucita, insa noii domnitori au reusit sa schimbe fata acestor tari.

- 97 de sesizari au fost depuse anul trecut impotriva unor polițiști din Satu Mare. Dintre aceștia, un numar de 60 au fost sancționați. In aceasta categorie intra și abaterile disciplinare. Intr-unul din cazuri s-a ajuns la desfacerea contractului de munca. Este vorba despre polițistul Cosmin Man care…

- Un grav accident de circulație soldat cu trei raniți a avut loc in aceasta seara (azi, 28 ianuarie) pe Podul Decebal din Satu Mare. Doua mașini, un Renault și un VW s-au ciocnit frontal. Din primele investigații reiese ca, barbatul aflat la volanul unui Renault a pierdut controlul asupra direcției…

- "Aplicarea politicilor destinate romanilor de pretutindeni se va face in noul cadru legislativ oferit de actualizarea, in 2017, a legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni…

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 23 ianaurie, in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti specialisti din cadrul institutiei si reprezentantul OCPI Satu Mare. In aceasta saptamana s-au inscris in audienta sapte…

- Sute de locuințe din Satu Mare, Negrești-Oaș și Carei au ramas azi, 22 ianuarie, fara curent electric. Programul de intrerupere a furnizarii energiei electrice a fost anunțat de catre cei de la Electrica: Luni-22.01.2018 -intre 9-17: Satu Mare: Musetel D4, D6-total, Satu Mare: I. Chendi 76-142, 87-139,…

- Nuri Guney este un personaj din peisajul municipiului Satu Mare care atrage rapid zambetele si simpatia celor din jur. Accentul sau si modul in care face eforturi sa vorbeasca limba romana il scot imediat din multime si starnesc intrebarea: „De unde esti, ca nu pari sa fii de aici?”. Iar raspunsul lui…

- "A fost foarte bine pregatit de ceva vreme, numai ca evenimentele recente au facut sa se schimbe cumva strategia de protest. De aceea, cred ca nu putem exclude o serie de extremisme, poate și violența. Cred ca trebuie facut un apel la calm catre protestatari. (...) Poate președintele indraznește…

- Duminica de la orele 11:00 echipa de volei feminin a CSS Sighet joaca acasa in compania celor de la LPS Satu Mare. In partida disputata la satmarence, echipa CSS Sighet a invins cu scorul de 3-0. Meciul se va disputa in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier.

- Drumul Vioricai Dancila pana la Palatul Victoria a inceput intr-o mica localitate din Teleorman si a trecut pe la Bruxelles. In Parlamentul European, si-a consolidat cariera politica, dar a fost si protagonista catorva momente mai putin inspirate. Chiar si asa, Liviu Dragnea pariaza a treia mana pe…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Consultari pentru formarea unui nou Guvern. PROGRAMUL intalnirilor Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative. Presedintele Klaus…

- Fiecare delegatie poate fi formata din maximum 5 persoane. Programul consultarilor va fi urmatorul: Miercuri, 17 ianuarie 2018 Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE); Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL); Ora…

- Federico Piovaccari (33 de ani) revine in fotbalul italian, unde a mai jucat ultima data pentru Grosseto, fiind imprumutat de la Samdoria. Fostul atacant al FCSB-ului s-a ințeles cu Ternana, deși a negociat intens și cu Venezia. Pana in aceasta iarna a evoluat la Zhejiang Yiteng, unde n-a rezistat doar…

- Cagliari a suferit a 12-a infrangere in acest sezon din Serie A. Echipa internaționalului moldovean Artur Ionița a fost invinsa pe teren propriu de Juventus cu scorul de 1-0 și se claseaza pe poziția a 16-a in clasament.

- Mii de satmareni vor ramane fara curent electric saptamana viitoare. Programul intreruperii furnizarii energiei electrice este urmatorul: Luni-08.01.2018: -intre 9-17: Satu Mare: Fagarasului F 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Brandusa G16 Sc. A, B,…

- Fiorentina- Inter este derby-ul inceputului de an in Serie A. Cele doua puteri ale fotbalului italian se vor confrunta in aceasta seara de la ora 21:45 in direct la Digi Sport intr-un meci care va conta pentru etapa a XX-a, prima a returului in Italia.A

- Simona Halep, principala favorita și liderul mondial, o va întâlni, vineri, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru și locul 43 WTA, în semifinalele probei de simplu de la Shenzhen Open, dupa care cele doua vor face pereche în proba de dublu. Toate meciurile programate…

- Noaptea dintre ani s-a lasat cu scandal pentru Radja Nainggolan. Starul belgian al lui AS Roma a facut un live pe contul sau de Instagram in care se vedea clar ca fuma și consuma bauturi alcoolice. Fanii romanilor au reacționat imediat și i-au reproșat jucatorului modul in care se distreaza, mai ales…

- Presa engleza scrie ca Jose Mourinho si-l doreste pe argentinianul Paulo Dybala (24 de ani) pe Old Trafford. Mourinho are neaparata nevoie de un numar 10 autentic la United, el nefiind convins de prestatiile lui Juan Mata si Henrikh Mkhitaryan. In aceste conditii, portughezul a transmis ca si-ar dori…

- Astazi, 22 decembrie, de la ora 10,00, la Iasi, se desfasoara evenimente dedicate Revolutiei din 1989. Acestea debuteaza cu depuneri de coroane, alocutiuni si momente dedicate revolutionarilor din Iasi. Aproximativ 100 de persoane iau parte, in Piata Palatului din Iasi, la manifestarile ce marcheaza…

- Miine, 22 decembrie, de la ora 10,00, la Iasi, se vor desfasura evenimente dedicate Revolutiei din 1989. Acestea vor debuta cu depuneri de coroane, alocutiuni si momente dedicate revolutionarilor din Iasi. Programul manifestarilor a fost anuntat, astazi, de prefectul judetului, Marian Serbescu. http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/21-dec-ora-13-Serbescu-ceremonii-revolutie.mp3…

- Eroii cazuți pentru „victoria Revoluției din Decembrie 1989 „, vor fi comemorați joi, 21 decembrie, la Cugir, de catre reprezentanți ai autoritaților județene și locale, ai cadrelor M.A.P.N și M.A.I din localitate și ai organizațiilor de revoluționari. Programul evenimentului va cuprinde un ceremonial…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip invitatoți cetațenii municipiului Satu Mare sa participe in numar cat mai mare la manifestarile organizate cu ocazia „Zilei Victoriei Revoluției Romane din Decembrie 1989” care se vor desfașura dupa urmatorul program: – in 22.12.2017 la orele 10.30 – garda…

- Ianis Hagi spre Galatasaray. Pus pe lista de imprumuturi de Fiorentina, mijlocașul de 19 ani ar putea ajunge la o formația la care tatal sau, Gica Hagi, a scris istorie. Turcii de la Hurriyet si Fotomac noteaza ca transferul are șanse sa se realizeze in iarna, dat fiind relațiile foarte bune dintre…