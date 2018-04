UDMR: Proiectul privind prelungirea valabilităţii paşaportului temporar la 10 ani, adoptat de Senat Plenul Senatului a adoptat marti propunerea legislativa initiata de parlamentarii UDMR care prevede prelungirea valabilitatii pasaportului temporar de la cinci la 10 ani in cazul persoanelor cu varsta de peste 25 de ani, potrivit unui comunicat remis de Uniune AGERPRES.



"Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat, astazi, proiectul de modificare legislativa elaborat de UDMR, care prevede ca, in cazul persoanelor cu varsta de peste 25 de ani, valabilitatea pasaportului simplu electronic sa fie de 10 ani in loc de 5, cum este in prezent. Pentru cetatenii cu varsta cuprinsa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum, pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani. Valabilitatea pasapoartelor simple electronice a fost extinsa la 10 ani De asemenea, proiectul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. 'Pe ordinea de zi avem si un punct referitor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. "Pe ordinea de zi avem şi un punct referitor…

- Senatorii au adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- In sedinta plenului de miercuri, Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei – SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se impune…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- "Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se impune necesitatea infiintarii unei institutii a carei activitate sa constea in realizarea deopotriva pentru persoane fizice si juridice legal constituite de finantari, cofinantari, refinantari, garantari sau alte operatiuni bancare, asigurari…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Senatorii au adoptat, luni, propunerea legislativa privind modificarea Codului silvic, in sensul indreptarii unor erori materiale din actul normativ de baza, informeaza Agerpres. Proiectul a fost adoptat cu 92 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si doua abtineri.

- Senatorii au adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege care vizeaza adoptarea OUG 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, conform…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate 105 voturi pentru , in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea Capabilitatii de sprijin de foc indirect aferenta programului de inzestrare Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (105 voturi pentru), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie…

- Cele doua proiecte, care au fost depuse in 2017, au fost respinse anterior de Senat. Proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi prevede ca 'daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt noutati ale Contractului-cadru pe anul 2018 fata de cel pe anul 2017 (a carui aplicabilitate…

