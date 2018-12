UDMR, proiect pentru autonomie specială. A fost depus în Parlament UDMR a venit, luni, in fața Parlamentului cu un nou proiect care prevede, printre altele, inființarea unor regiuni separate care sa poate avea "un statut de autonomie speciala pentru judetele care apartin unor regiuni istorice sau in care o minoritate nationala istorica are o proportie semnificativa". Printre altele, in acest proiect se solicita ca minoritațile naționale sa aiba reprezentare proporționala in instituțiile administrative la nivel local, judetean, national si european, dar și in instanțe și tribunale. Mai mult, UDMR dorește ca proporțiile sa se pastreze și la nivelul ministerelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

