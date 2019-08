Stiri pe aceeasi tema

- UDMR nu va discuta cu PSD despre sustinerea Guvernului, in conditiile in care coalitia actuala de guvernare nu s-a destramat, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. El spune pe de alta parte in nume personal ca UDMR nu ar trebui sa sustina un Guvern minoritar PSD ”in nici o conditie”.

- ​Calin Popescu Tariceanu nu este de acord cu remanierea anunțata de Viorica Dancila și insista cu restructurarea Guvernului. Mai mult, liderul ALDE spune ca nu va ramâne cu orice preț la guvernare. „Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta”, a declarat Tariceanu într-un…

- „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n..r.: al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) și am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE șantajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru…

- Realizatorul postului Antena 3 Mircea Badea a intors armele impotriva premierului Viorica Dancila! Dupa ce a numit-o „imbecila pamantului“, jurnalistul susține ca ar schimba-o pe Dancila, indiferent de cine ar veni in loc. Reacția acestuia vine dupa ce Kelemen Hunor a anuntat ca protocolul de colaborare…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va incerca sa isi convinga colegii din Comitetul Executiv al PSD sa sustina remanierea si nu restructurarea Guvernului. "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre…