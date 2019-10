Stiri pe aceeasi tema

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- Protestul este anuntat pe Facebook, pe pagina "Luptam pentru Romania", iar evenimentul creat se numeste "Demisia! Ii spunem ADIO, celui mai prost Guvern!" Motiunea de cenzura initiata de Opozitie, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", va fi dezbatuta…

- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL si sustinuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania si ALDE. Motiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie…

- ​​Senatorul Ioan Talpoș și deputatul Marius Bota sunt social-democrații ale caror semnaturi apar pe moțiunea de cenzura inițiata de liberali. Textul documentului a fost semnat și de senatorul Emanoil Savin și de deputatul Mihaița Gaina care și-au anunțat însa demisia din PSD recent. Partidele…

- ”Pana-n momentul in care se vor introduce bilele in urne, nu vom ști rezultatul acestei moțiuni, fiindca este foarte stransa. Mulți dintre parlamentarii care au semnat se pot razgandi. Unii o pot face cu cinci minute inainte. Un singur lucru am putea ști cu siguranța: daca PNL ia decizia sa nu treaca…

- 'Trebuie sa subliniem faptul ca cei care au semnat aceasta motiune de cenzura - sunt 237 de parlamentari - au facut un angajament scris, practic. Un angajament pe care si l-au asumat in fata cetatenilor Romaniei, nu in fata noastra, a celor de la PNL. Sa speram ca nu isi vor schimba opinia, astfel…

- "Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

