- PENTRU ALEGATORI Deputatul de Vaslui al USR, Mihai Botez, cunoscut ca si „Baiatul cu rucsacul” din timpul campaniei electorale, a depus la Parlament o initiativa legislativa, prin care tuturor celor care implinesc 18 ani, odata cu schimbarea buletinului, sa li se inmaneze si cate o Constitutie a Romaniei…

- Liberalii, alaturii de alesii USR si PMP, au cerut infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul dat in cazul demiterii Guvernului Grindeanu. Deputatul PNL, Raluca Turcan, i-a acuzat pe social democrati ca, desi aveau voturi suficiente pentru a-si da jos guvernul au pus in urna pastile. Afirmatia…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea a fost facut de Alina Tanaescu,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a redepus in Parlament o initiativa legislativa care prevede castrarea chimica a pedofililor. Este vorba de un proiect mai vechi, pe care l-a depus si in 2014, insa nu a avut sanse prea mari de reusita.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Horia Nasra a fost promovat vicelider al grupului parlamentar al PSD Deputatul clujean Horia Nasra, presedintele interimar al PSD Cluj, a fost ales vicelider al grupului parlamentar al PSD, pentru Regiunea de Nord Vest. Alegerea lui Nasra în aceasta pozitie a fost facuta joi, odata cu începerea…

- Deputatul USR Iulian Bulai considera ca formatiunea din care face parte ar fi trebuit sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier, spunand totodata ca “USR este cel mai cool partid din Romania, unde nu te ameninta nimeni daca exprimi pozitii minoritare”.“Pentru…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, a anunțat liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme sa ne asumam o pozitionare.…

- Instituția-cheie a democrației, cea mai slaba incredere ”A fost, la inceputul anului, un sondaj IRES vizavi de ceea ce cred romanii cu privire la direcția in care se indreapta Romania. Trei din patru romani considera ca intr-o direcție proasta. Asta știam, nu e o noutate, dar daca ne uitam…

- Lovitura dura pentru premierul demisionar, Mihai Tudose! Dupa afirmatiile vizavi de autonomia Tinutului Secuiesc, afirmatii care au facut valva in randul maghiarilor si nu numai, iata ca fostul premier se vede nevoit sa dea explicatii in fata procurorilor. Avocatul Corneliu Popescu a depus zilele trecute…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca afirmatiile premierului Mihai Tudose despre autonomia Tinutului Secuiesc sunt neavenite, pe cand liderul executiv al PMP, Eugen Tomac, a spus ca acestea nu trebuie interpretate intr-o cheie dramatica.„Este exact…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru.

- Mihai Tudose a scris pe Facebook ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a tarii, considerand ca discutiile sunt in afara legii. "In calitate de roman și de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parți a Romaniei. Este o incalcare a Constituției acestei țari, care garanteaza,…

- Academia Româna reactioneaza dupa ce unii lideri maghiari au cerut autonomia Tinutului Secuiesc. Academicienii trag un semnal de alarma si fac apel la clasa politica. ,,Nu trebuie sa le dam prea mare importanta&", a comentat și premierul, Mihai Tudose.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si "flerul" sau politic sunt "prea revolutionare pentru unii". "Iata, ca inca o data, intuitia mea…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, luni, ca va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea unor sefi de structuri din Serviciul Roman de Informatii in cazul medicului Mihai Lucan si a ICUTR Cluj-Napoca. "Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, luni, ca va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea unor sefi de structuri din Serviciul Roman de Informatii in cazul medicului Mihai Lucan si a ICUTR Cluj-Napoca."Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii despre…

- Dupa ce in aceasta dimineata deputatul Emanuel Ungureanu a facut la DIICOT plangere impotriva ministrului Sanatatii, Florian Bodog primeste o noua lovitura! Ministrului i se cere, din Parlament, demisia. "Bodog trebuie sa plece!", sustine deputatul PMP Petru Movila, membru in comisia de sanatate…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- La sfarșit de an, el le mulțumește buzoienilor care prin votul lor au facut posibila prezența, in Parlament și Guvern, a „unei echipe puternice de buzoieni care sa susțina dezvoltarea Romaniei și, in special, a județului nostru”. Deputatul buzoian Marcel Ciolacu, care deține și funcția de vicepremier…

- Deputatul UDMR, Jozsef Kulcsar-Terza, a inregistrat o inițiativa legislativa individuala in Parlament privind autonomia Ținutului Secuiesc. El este unul dintre semnatarii proiectului de lege care prevede inființarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mureș, adoptata de Camera Deputaților, in calitate…

- Catalin Radulescu, deputat PSD, a depus la Parlament o inițiativa legislativa conform careia faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Deputatul neafiliat Adrian Dohotaru si deputatul PSD Florin Manole au depus la Parlament o initiativa legislativa care propune modificarea Legii dialogului social 62/2011, potrivit careia pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin trei angajati.

- Dupa ce ieri candidatura liderului PPEM, Iurie Leanca, a fost propusa la funcția de vicepremier pentru integrare europeana, un mandat de deputat urmeaza a fi declarat vacant, noteaza NOI.md. Astfel, in Legislativ ar putea accede urmatorul candidat de pe lista PLDM, antreprenorul Nicolae Fachira, din…

- Deputatii PNL si USR au criticat, miercuri, modificarile aduse legii organizarii judiciare, cei ai PMP s-au retras de la dezbateri, in timp ce reprezentantii PSD si UDMR au sustinut ca modificarile duc la o justitie independenta.Deputatul liberal Catalin Predoiu a afirmat ca dezbaterea modificarilor…

- Dezbaterea din Parlament pe legile justiției a inceput cu scandal. Dupa mici fricțiuni, in care președintele de ședința Gabriel Vlase ii șicana pe cei de la PNL și USR cu amenințarea ca le va taia microfonul, cei de la PMP au luat o decizie radicala.Deputatul PMP, Robert Turcescu, a anunțat…

- Deputatul PSD Tamara Ciofu a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca a propus colegilor din Parlament și autoritaților centrale și locale sa se implice, astfel incat in fiecare municipiu din țara sa se susțina inființarea unei unitați școlare de nivel preșcolar pentru pregatirea copiilor cu…

- ”Ati vazut ieri ca a existat la plen o dubla votare a amendamentelor. Prin propunerea pe care am facut-o, atunci cand amendamentele admise sunt acceptate, amendamentele respinse clar nu mai au numarul de voturi, deci nu mai are rost sa mai votam (...) Aceasta pleaca de la o ratiune foarte simpla:…

- Deputatul bucureștean Florin Manole (PSD) a depus joi, in Parlament, un proiect de modificare a Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, potrivit caruia consumul de droguri va fi permis in camere special amenajate.

- Deputatul comunist, Oxana Domenti, a decis sa-și depuna mandatul de deputat. Anunțul a fost facut de președintele ședinței, Vladimir Vitiuc. Acesta a menționat ca a avut o discuție cu Oxana Domenti, iar aceasta i-a transmis ca e determinata sa plece din Parlament și din politica. Acesta a mai adaugat…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele comisiei speciale de modificare a legilor justiției, acuza USR ca a incalcat „regulile de conduita”, miercuri, in Parlament, incercand sa blocheze modificarile la statutul magistraților.

- Deputatul USR Cosette Chichirau a spus, miercuri, lqa Parlament, ca intentioneaza sa-l actioneze in instanta pe senatorul PSD Serban Nicolae, ea menționand ca ar vrea ca acesta sa-i ceara scuze pentru jignirile primite in cursul aceleasi zile. „Trebuia sa se uite la mine si sa-mi spuna ca-si cere scuze.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Deputatul PNL, Dan Vilceanu, care face parte din echipa liberala care va pregati poziția politica a partidului și amendamentele la bugetul de stat, a spus, luni intr-un scurt interviu acordat EVZ, ca proiectul de buget pentru 2018 dat publicitații de Ministerul de Finanțe cuprinde erori inca de la primele…

- La mai bine de trei luni de la inceperea anului școlar, elevii din Bistrița-Nasaud inca nu primesc lapte, corn sau fructe. Deputatul PMP Bistrița-Nasaud a avut o intervenție in Parlament pe aceasta tema, tragand un semnal de alarma.

- Unul dintre cei mai combativi reprezentanți ai Puterii în comisia speciala care modifica Legile Justiției este un deputat caruia instanțele de judecata i-au spus în repetate rânduri ca nu are dreptul, potrivit legii, sa fie în

- Cati bani va cheltui Camera Deputatilor anul viitor. Bugetul Camerei pe 2018, adoptat de Comisie Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei, USR acuzand faptul ca acesta este majorat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistraților este o incercare nepotrivita, precizand ca aceasta nu va ramane așa. Deputatul PSD Eugen Nicolicea a catalogat exprimarea președintelui ca fiind una „plastica”,…

- Catalin Radulescu, &"deputatul mitraliera&", a venit la ședința comisiei pentrul Legile Justiției. Acesta are mai multe amendamente controversate, printre care: Inspecția Judiciara sa fie numita de Parlament, la fel și șefii DNA și ICCJ.

- Deputatul ”mitraliera”, Catalin Radulescu, a reclamat la poliție ca hoți sofisticați i-au furat masina, în valoare de 150.000 de euro. ”Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si când…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu este revoltat dupa ce i s-a furat mașina de 140.000 de euro chiar de langa Parlament. "Dimineata, la ora 10.00, am vrut sa vin la Comisia de Ancheta si cand am iesit din bloc nu am mai gasit masi...