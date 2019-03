Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei a trantit o Ordonanta de Urgenta care a bulversat tot sistemul judiciar, declara la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi. El spune ca OUG 7 ar fi trebuit abrogata integral, iar Tudorel Toader ar trebui demis.

- Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat marti ca proiectul de ordonanta de urgenta prin care sunt modificate unele prevederi ale OUG 7/2019 ar merita aviz negativ din partea plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Aviz negativ, evident. Ar fi a patra ordonanta de urgenta care ar…

- DNA, reacție dupa Ordonanța lui Tudorel Toader: Se va bloca activitatea anticorupție. ”Avand in vedere proiectul ordonanței de urgența de modificare a celor trei legi ale Justiției, aprobate cu cateva luni in urma de catre Parlament, DNA isi exprima ingrijorarea atat cu privire la modalitatea pripita…

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanta de Urgenta in baza careia cei care au fost condamnati definitiv de catre complete de judecata nelegal constituite sa poata face recurs in anulare, a anuntat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel Toader, scrie Hotnews.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca Guvernul va adopta prin Ordonanta de Urgenta anumite masuri compensatorii pentru cei care au fost condamnati de completurile de 5 judecatori de la ICCJ, ilegal constituite."In termen scurt vom veni cu masuri compensatorii pentru cei care au pierdut…

- Președintele USR, Dan Barna, și deputatul Stelian Ion discuta la aceasta ora, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Intalnirea a fost solicitata de reprezentanții USR „in regim de urgența”, care au dorit sa discute de modificarile la Codul penal…

- Ministrul Justiției, Turorel Toader, a afirmat, despre Ordonanța de Urgența pe Codurile Penale ca proiectul nu va înlocui codurile, ci modificari la ceea ce este în vigoare și va ramâne în vigoare.