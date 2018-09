Stiri pe aceeasi tema

- La cererea UDMR, Guvernul a anulat articolul din Ordonanta ministeriala care defavoriza elevii claselor primare din invatamantul cu predare in limba minoritatilor nationale, iar potrivit noii reglementari, invatatorii pot preda din nou elevilor limba romana, anunta Uniunea intr-un comunicat de presa

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de urgenta privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor, revenindu-se la forma anterioara a reglementarii. Valentin Popa a demisionat din functia de ministrul Educatiei din cauza refuzului asumarii acestei OUG.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca ministrul Educației, Valentin Popa, trebuia sa-și asume consecințele „consecintele masurilor sale nechibzuite si total neadecvate din punct de vedere profesional, prin care a provocat confuzie pentru zeci de mii de elevi, cadre didactice si parinti”. Kelemen…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca demisia este “singura decizie corecta” a ministrului Educatiei, Valentin Popa, care trebuia sa isi asume “consecintele masurilor sale nechibzuite si total neadecvate din punct de vedere profesional, prin care a provocat confuzie pentru zeci de mii de elevi,…

- O ordonanța de guvern cel puțin dubioasa, daca nu chiar iraționala, pune din nou pe jar invațamantul romanesc. Ordonanța nr. 9/2018 , intrata in vigoare in 31 august, aduce limitari majore in ceea ce privește susținerea orelor de limba și literatura romana la clasele cu predare in limbile minoritaților…

- Invațatorii de la „Nikolaus Lenau” ii așteapta pe elevi in greva japoneza, in prima zi de școala. Sunt furioși pe Ordonanța nr. 9/2018, care a intrat in vigoare in 31 august și le interzice invațatorilor de la clasele cu predare in limbile minoritaților naționale sa mai țina orele de limba romana.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au ajuns la Palatul Cotroceni, unde presedintele Klaus Iohannis convocase consultari cu premierul Viorica Dancila pe tema rectificarii bugetare, insa intre timp Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind rectificarea.…

- Guvernul a aprobat, o Ordonanța prin care se asigura sprijin autoritaților publice locale in finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Prin acest mecanism, unitațile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, in cursul acestui an, imprumuturi din venituri din…