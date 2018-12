Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a depus, luni, la Parlament, un proiect pentru "transpunerea in legislatie a prevederilor privind popoarele conlocuitoare din Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918". Acesta prevede, intre altele, posibilitatea infiintarii, prin lege, a unor regiuni de dezvoltare separate, iar aceste noi…

- Cateva mii de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, la un miting organizat in Sfantu Gheorghe. Manifestanții veniți din Covasna, Harghita și Mureș, au cerut autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc. Mitingul a fost organizat de Consiliul National Secuiesc, cu prilejul implinirii a 100 de ani…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca, pana cand nu se rezolva problema predarii limbii romane in scolile generale cu predare in limba materna, nu poate fi deschis subiectul colaborarii parlamentare pe proiecte legislative cu PSD – ALDE, informeza...

- Membrii Coalitiei pentru Familie precizeaza, joi, ca initiativa lor de revizuire a Constitutiei nu are nicio legatura cu vreo formatiune politica, precizand ca resping confiscarea politica a demersului lor.

- Votul Senatului de a revizui Constitutiea privind casatoria intre un barbat si o femeie pune capat unei indelungi asteptari a societatii, sustine Coalitia pentru Familie, aducand multumiri senatorilor care au votat pentru ca poporul roman sa-si poata exprima opinia prin referendum.

- Mercedes-Benz a prezentat la Stockholm prima sa mașina cu emisii zero. Mercedes EQC este un SUV premium cu doua motoare electrice care genereaza in total 408 cai putere și un cuplu maxim de 765 Nm.