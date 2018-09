Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, vineri, ca nu a fost mulțumit de guvernele PSD, nefiind mulțumit nici de actualul, precizand ca ultimul Executiv care i-a fost pe plac a fost cel condus de Mihai Razvan Ungureanu."Nu am fost mulțumit nici de guvernul actual, nici de precedentele. Ultimul…

- Lumea politica din Cluj sare dintr-un scandal in altul. Certurile si disputele dintre membrii marilor partide PSD si PNL Cluj prind contur de la o zi la alta. Acum un nou scandal a luat amploare intre presedintele PSD Cluj si presedintele Consiliului Judetean Cluj. Totul a inceput dupa ce Horia Nasra…

- Președintele Romaniei a trimis Curții Constituționale, vineri, 27 iulie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

- Curtea Constituționala a primit o sesizare din partea lui Klaus Iohannis, președintele Romaniei, privind neconstituționalitatea legii privind inființarea Fondului Suvern de Dezvoltare și Investiții – S.A.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca UDMR ar trebuie sa susțina moțiunea de cenzura, prin prisma electoratului care i-a votat la alegerile parlamentare. Afirmația vine in contextul in care Kelemen Hunor a spus ca o "negociere" la liderul liberal a inseamnat o cafea, prin data de 20 mai,…

- Saptamana trecuta, prima doamna a Statelor Unite s-a afisat in public purtand o jacheta ce avea pe spate un mesaj care a creat o adevarata controversa in mediul online. In drumul ei catre un centru de retinere a copiilor imigranti, Melania Trump a fost fotografiata cu jacheta problema: mesajul inscriptionat…