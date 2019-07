Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul sesiunii plenare a Adunarii Parlamentare a CE din 24 - 28 iunie, UDMR a atras atentia partenerilor internationali "asupra aspectelor de incalcare a drepturilor minoritatilor in cazul evenimentelor din Valea Uzului. Korodi Attila a spus ca, desi Romania se considera mereu un exemplu in gestionarea…

- Scandalul cimitirului de la Valea Uzului intra intr-o noua etapa, dupa ce s-a demonstrat ca ambele primarii care iși disputa necropola au pus cruci ilegal. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), instituție aflata in subordinea Ministerului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nu va mira ce mare vulnerabilitate a ramas pentru Romania relația dintre majoritate și minoritate? Pentru ca, folosita cu inventivitate, invrajbirea romano-maghiara nu a slujit niciodata altcuiva decat fie unui naționalism romanesc de tip ”tovarașesc” via Moscova, fie unui iredentism parșivuț via…

- Potrivit unui comunicat de presa remis luni AGERPRES, la acest eveniment vor fi prezenti si reprezentanti din conducerea centrala a partidului. 'Domnul senator Gheorghe Baciu se raliaza initiativei reprezentantilor Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures si anunta ca se alatura,…

- UDMR va organiza o conferința de presa la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului in data de 6 iuni a.c. la ora 16:00 dupa ce asociațiile romanești au anunțat acum 2 saptamani ca vor comemora soldații romani de Ziua Eroilor in aceeași locație. Nici in cimitirele patriei nu mai au liniște…

- Cimitirul eroilor Valea Uzului este subiect de disputa intre UDMR și autoritațile locale. Motivul este ca Primaria Darmanești a amenajat o parte a cimitirului pentru a amplasa și cruci ale unor eroi romani langa crucile eroilor maghiari, dar și italieni și ruși, deși Primaria comunei Sanmartin din Harghita…

- Fostul președinte al României Traian Basescu a criticat, sâmbata, la Timișoara, incidentul de la cimitirul eroilor din Valea Uzului, unde crucile românilor a fost acoperite cu saci negri de plastic, afirmând ca acest lucru arata "primitivism", transmite Mediafax.Fostul…

- In momentul de fața se deruleaza un exercițiu de concurența neloiala din partea producatorilor de aparate de tip slot machine. Conform legii, pentru a putea deschide o sala de jocuri, proprietarul trebuie sa aiba minimum 20 de aparate per sala, inchiriate sau cumparate. In cazul celor inchiriate…