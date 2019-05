Stiri pe aceeasi tema

- ”Slava Domnului ca lucrurile stau așa ca suntem in Saptamana Mare. Zic eu, șansele PNL de a nu inregistra un scor sensibil mai mic decat USR cresc. Cele doua intrebari sunt, ca sa spunem pe romanește, doua prostii. Prima intrebare cu amnistie și grațiere... S-au dat multe ordonanțe de amnistie și…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea pe care o conduce "va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate", in cazul in care se va face restructurarea Guvernului in Parlament. ”Premierul ar trebui sa decida daca restructureaza sau nu Guvernul, daca are argumente, se poate face,…

- Imbranceli la ieșirea lui Liviu Dragnea de la ICCJ "Era cat pe ce sa fie linsat. Politica domnului Iohannis si a opozitiei este asaltul in permanenta asupra lui Liviu Dragnea, asaltul cu justitia. Si pentru ca justitia nu se lasa usor convinsa s-au adus si 300 de persoane sa urle, sa tipe,…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…

- "Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Antena 3, ca miza bataliei cu Iohannis este Romania, ca presedintele „lupta impotriva tarii prin tot ceea ce face, este disperat, isi uraste tara si ii e teama ca va da socoteala cand nu va mai avea imunitate“.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat sambata, in discursul sustinut la conferinta judeteana a social-democratilor din Caras-Severin, pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca acesta nu a facut ”absolut nimic” in cei patru ani de mandat care sa fi ajutat Romania sau pe romani. ”Ce-a…

- "Presedintele a ales ca metoda de a face politica prin sicanarea Guvernului si prin incercari de a bloca permanent activitatea acestuia", a afirmat, vineri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca ataca bugetul pe 2019, al "rusinii nationale",…