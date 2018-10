Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Cu ocazia celei de-a patra parți a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 8-12 octombrie 2018), senatorul Viorel Badea a prezentat in cadrul Comisiei pentru egalitate și nediscriminare a APCE, in calitate de raportor, proiectul de raport pe tema promovarii drepturilor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Miercurea Ciuc, ca dupa alegerile europarlamentare din 2019 trebuie facute demersuri astfel incat initiativa cetateneasca Minority Safe Pack sa figureze pe ordinea de zi a Comisiei…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca prevederile Ordonantei de urgenta care ”corecteaza” ordonanta din august privind predarea limbii romane la clasele minoritatilor, pot fi aplicate din acest an scolar si calendaristic, contrar unor afirmatii facute de persoane care ”au interese obscure” si…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, referindu-se la demisia ministrului Educatiei, ca acesta a luat decizia intrucat nu a vrut sa accepte rezolvarea prin ordonanta de urgenta a problemei legate de predarea limbii romane in scolile minoritatilor. "E un act unilateral, mi-e…

- Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din cadrul Parlamentului European, a declarat marti, la Strasbourg, cu prilejul unei dezbateri privind situatia din Ungaria, ca in aceasta vara au existat demonstratii de masa nu la Budapesta, ci la Bucuresti."Am avut demonstratii…

- Contributia minoritatilor nationale la dezvoltarea Romaniei a fost, vineri, tema unei dezbateri organizate de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), la care au fost invitati reprezentanti ai minoritatilor din tara noastra. Presedintele FCER, Aurel Vainer, a subliniat ca…