Ucrainenii, mișcare împotriva Rusiei Manifestantii s-au adunat in Piata Sfanta Sofia, in fata catedralei cu acelasi nume in care un 'Conciliul de Reunificare' urmeaza sa ia aceasta decizie istorica. "Vom ramane aici si ne vom ruga pentru ca Biserica ucraineana sa fie creata astazi", a declarat presedintele Petro Porosenko, care urmeaza sa participe la deschiderea conciliului, strangand mainile protestatarilor in timp ce se indrepta spre catedrala. "Este un eveniment foarte important pentru mine, poporul nostru il asteapta de mult timp", a spus unul dintre protestatari, venit in capitala din regiunea Kherson (sud). … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

