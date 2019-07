Ucraina: Zelenski doreşte ca viitorul premier să fie un economist profesionist Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski doreste ca viitorul prim-ministru al tarii sa fie un economist de cariera si relativ un incepator politic ca si el, relateaza duminica dpa. "Cred ca aceasta persoana ar trebui sa fie un economist profesionist", a spus Zelenski, care a votat duminica in alegerile parlamentare la o sectie din Kiev. "Chiar doresc ca aceasta persoana sa fie una complet independenta, care nu a fost nici prim-ministru, nici presedinte de parlament, nici conducator al vreunei factiuni", a spus Zelenski, potrivit unei declaratii. Zelenski, actor de profesie, s-a prezentat el insusi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

