Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit decretului, postat pe site-ul presedintiei ucrainene, cetatenii Rusiei, persecutati pentru convingerile lor politice, trebuie sa prezinte pentru dobandirea cetateniei Ucrainei un document care sa ateste ca sunt victime ale persecutiilor, acesta putand fi o adeverinta eliberata de Ministerul…

- Premierul canadian Justin Trudeau a promis marti sa sustina Ucraina in fata "amenintarii" ruse, la sfarsitul unei intalniri la Toronto cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. "Dupa agresiunea Rusiei si tentativele sale de a submina suveranitatea Ucrainei, inclusiv prin…

- Kremlinul a legat posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski de inceperea negocierilor directe intre Kiev si rebelii separatisti prorusi din Donbas, informeaza luni agentia de presa ucraineana Unian.'In relatiile internationale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit marti la Berlin, a pledat pentru aderarea Ucrainei la UE si NATO in declaratii facute presei germane inaintea intalnirii sale cu cancelarul Angela Merkel, potrivit dpa preluata de Agerpres. 'Ucraina face deja parte din familia europeana.…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- Statele Unite ale Americii si-au reafirmat marti disponibilitatea de a livra arme Ucrainei, afirmand ca Rusiei ii revine responsabilitatea de a pune capat razboiului care divizeaza estul Ucrainei de cinci ani, potrivit dpa potrivit Agerpres. "Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina",…

- Noul presedinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a fost învestit luni oficial în functie, a lansat un apel catre SUA sa-si înaspreasca sanctiunile împotriva Rusiei, într-o

- Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine de sase luni de dezbateri si amendamente, noua lege a suscitat critici din partea populatiei rusofone a Ucrainei, in special in centrul si estul tarii.Legea cu privire la 'utilizarea limbii ucrainene ca limba de stat' stabileste ca limba ucraineana…