Liderii separatisti actuali sunt aratati invingatori potrivit primelor rezultate partiale dupa alegerile organizate duminica in estul prorus al Ucrainei, in pofida criticilor Kievului si Occidentului care au denuntat aceste scrutinuri ca ilegale, comenteaza AFP. Tinute sub supravegherea militarilor inarmati cu pistoale kalasnikov si recompensate bilete de loterie sau cartele de reincarcare a telefoanelor mobile, aceste scrutinuri vizau alegerea "presedintilor" si "deputatilor" pentru cele doua "republici populare" autoproclamate de rebeli la Donetk (DNR) si Lugansk (LNR), care de peste patru ani…