Ucraina va dechide un oficiu diplomatic la Ierusalim Potrivit sefului diplomatiei israeliene, decizia survine in urma unui acord incheiat intre MAE israelian si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina devine astfel a patra tara care-si deschide un oficiu diplomatic la Ierusalim, dupa ce Ungaria si Honduras au inaugurat in acest oras oficii comerciale cu statut diplomatic si Republica Ceha un consulat onorific. Crearea unor astfel de oficii cu statut diplomatic este considerata un pas intermediar pentru care au optat unele tari dupa ce in decembrie 2017 SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului si ambasada… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a spus vineri ca îl va nominaliza pe secretarul de stat adjunct John Sullivan pentru postul de ambasador al SUA la Moscova, relateaza Reuters. Daca va fi confirmat de Senat, Sullivan va fi cel mai înalt diplomat american în Rusia într-un moment dificil…

- ANSWEAR, cel mai mare retailer de fashion online din Europa Centrala și de Est, a inregistrat o creștere de 60% a vanzarilor generate prin email marketing, in primele 6 luni de la implementarea soluției ExpertSender, furnizor global de servicii de automatizare a proceselor de marketing pentru ecommerce…

- Inainte de aceasta, Hernandez a declarat ca biroul va servi ca "extensie" la ambasada Hondurasului. Acesta este primul pas pentru mutarea totala a ambasadei la Ierusalim, a reiterat Ministerul de Externe al Hondurasului intr-un comunicat, referindu-se de asemenea la Ierusalim drept capitala…

- Statele Unite sprijina Ucraina in conflictul cu Rusia si dreptul ei la integritate teritoriala, a declarat duminica, la Varsovia, vicepresedintele american Mike Pence, in timpul unei scurte intalniri cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit DPA, scrie Agerpres. SUA "sunt alaturi de…

- Opinie de Eliane Brum, traducere de Delia Marinescu Eliane Brum este una dintre cele mai respectate jurnaliste din Brazilia, cu peste 40 de premii internaționale la activ. In prezent este editorialista pentru El Pais Brasil. Tanara activista suedeza Greta Thunberg obișnuiește sa afirme, in incercarea…

- Premierul Benjamin Netanyahu și soția sa Sara sunt intampinați pe aeroportul din Kiev de ucraineni imbracați in ținute tradiționale (foto: Raphael Ahren / Times of Israel) Din luna aprilie, Ucraina este singura tara din lume, in afara Israelului, unde primii doi oameni ai statului sunt evrei: presedintele…

- Liderul israelian Benjamin Netanyahu a avut luni, la Kiev, o intrevedere cu presedintele recent investit al Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul primei vizite in doua decenii a unui premier israelian in aceasta tara, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Vizita lui Netanyahu la Kiev survine la mai…

- Circa 86 de ambasade ale statelor straine isi au sediul in Tel Aviv, in timp ce numai doua - cea a Statelor Unite si cea a Guatemalei - se afla in Ierusalim, ambele transferandu-se anul trecut. Ministrul de externe Yisrael Katz, numit in functie in februarie, lucreaza in prezent la un plan destinat…