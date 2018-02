Stiri pe aceeasi tema

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental.1. TaurTaurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie.

- Previziuni karmice 12 – 18 februarie 2018ZODIILE DE APA Racii au o saptamana la dispoziție in care trebuie sa se autoconsilieze din punct de vedere psihologic. Au de trasat niște linii clare, niște obiective pe care trebuie sa le atinga pentru a supraviețui. Scorpionii dau…

- Un simptom extrem de comun, durerea de cap, este adesea desconsiderat de mulți, chiar daca poate ascunde probleme de sanatate mai grave. Sa vedem de ce te doare capul, cum te tratezi și cand e nevoie de ajutorul medicului. Exista nu mai puțin de 17 tipuri de durere de cap in literatura medicala, dar…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Berbecii vor avea parte de caștiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie și aprilie lucrurile se vor reașeza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie sa fie extrem de atenți la ce se va intampla cu ei din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai…

- Președintele PSD Liviu Dragnea sugereaza ca intrarea lui Darius Valcov in Guvern ca și consilier de stat al premierului Viorica Dancila nu este o noutate deoarece el a fost ”la Guvern tot timpul”. ”A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua guverne si sprijina in continuare. Este un om de…

- Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani post decembriști din punct de vedere al tabloului macroeconomic. Pentru 2017 avem urmatoarele date oficiale: • creștere economica de 7%, primul loc in UE28. • deficit bugetar de 2,8% din PIB (mai mic decat in 2016). • datorie publica de 36,4% din PIB (in…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) are o limitare importanta din punct de vedere al ideilor de investitii care pot fi tranzactionate, a declarat luni Adrian Tanase, director general al operatorului pietei de capital, sustinand ca vrea sa schimbe acest lucru. "Cred ca daca stam de vorba cu…

- Prenumele ales pentru cel mic inseamna ca are, deja, un destin imprimat. Daca parintii stiu deja la ce sunt preponderenti cei mici, atunci stiu cum ii va indruma in viata. Toate literele care compun numele se transforma in cifre. Daca cei mici au mai multe prenume, se vor calcula toate.

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- Presedintele Donald Trump prezinta o stare de sanatate "excelenta" si este apt din punct de vedere mental sa-si indeplineasca atributiile, a declarat amiralul Dr.Ronny Jackson, medicul oficial al liderului de la Casa Alba, informeaza site-ul cotidianului The Hill.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Acoperirea de presa privind Comitetul executiv al PSD este focalizata pe cele doua tabele oficiale: Tudose-Badalau vs. Dragnea și aliații. Cei care privesc mai detașat comenteaza și poziționarea Gabrielei Firea care jocaca intr-o oarecare masura rolul unui jolly-joker pregatindu-și lent un sprint…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat".

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Din punct de vedere agronomic temperaturile din ultimile zile constituie un factor de ingrijorare. „Speranta noastra este de o revenire a temperaturilor la normal in cel mai scurt timp astfel incat fiziologia plantelor sa nu reactioneze”, ne-a spus Nicolae Hodisan direcotul Directiei…

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in scandalul generat de legile justiției și spune ca presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, are din punct de vedere al Parlamentului expertiza in acest domeniu.„Domnul Iordache este deputat și daca nu ma inșel este…

- Scorul dintre cei doi pe internet este naucitor. Dacian Cioloș îl calca literalmente în picioare pe Ludovic Orban. În ceea ce priveste numarul de afișari. În ceea ce privește numarul de like-uri. Dar și de distribuiri. Ceea ce este straniu e ca mesajele celor doi sunt de același…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, referindu-se la protestele magistratilor, ca acestia pot protesta ca cetateni, dar din punct de vedere al functiilor pe care le ocupa, trebuie sa respecte legile speciale si Constitutia, precizand ca va exprima un punct de vedere mai clar dupa ce…

- Numarul exploatatiilor agricole a ajuns la 3,422 milioane anul trecut, cu 5,7% mai mic fata de cel inregistrat in 2013 si cu 11,3% fata de 2010, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, AGERPRES . “In anul 2016, numarul exploatatiilor agricole a…

- BERBEC: Va confruntați cu instabilitate din punct de vedere sentimental. Unele chestiuni de suflet pot sa va rascoleasca neașteptat de mult.TAUR: Este posibil ca eforturile voastre sa fie recompensate cu un bonus financiar, insa nesemnificativ.

- Managerul sportiv al Universitații, Ioan Ovidiu Sabau a explicat ce înseamna din punct de vedere sportiv aceasta colaborare: ”Am încheiat o colaborare benefica cu Luceafarul Cluj. Din punct de vedere sportiv ne intereseaza încet, încet sa ne autofinanțam. Noi am pornit…

- Ca urmare a publicarii in EVZ a articolelor „ Istoria secreta a unei afaceri de 350 milioane de euro” și „Politicieni și jurnaliști, complicii industriei Pharma in capușarea banilor Sanatații”, am primit la redacție un text din partea Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente…

- La nivelul intregii Europe vorbim de o inflatie in crestere, astfel ca exista o tendinta regionala care a influentat costul preturilor din economie si in Romania, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, legat de cresterea inflatiei in Romania la 3,2%. ”Suntem intr-o tendinta regionala,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca porcii blocati de doua zile la granita cu Republica Moldova se afla in prezent intr-un loc sigur, animalele fiind "ingrijite, hranite si adapate", iar reprezentanti ai Autoritatii Sanitare Veterinare, impreuna cu exportatorul, se afla la Chisinau pentru…

- E greu de crezut ca liderul de la Kremlin poate sa faca, la scara geopolitica, atat de mult rau cat i se atribuie – nu fiindca nu ar vrea sa-l faca, daca din asta ar rezulta un caștig pentru Federația Rusa, ci pentru ca nu poate sa faca tot ce i se atribuie. In fond, daca stam sa ne gandim bine, printr-un…

- Premierul Mihai Tudose a scris vineri pe pagina sa de socializare ca investitiile din primele 9 luni ale anului 2017 au fost in crestere cu 3,6% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent si ca anul 2016 a fost un esec din punct de vedere al proiectelor demarate. Afirmatia a fost facuta ulterior…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenți la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piața principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanța din istoria ei, a declarat președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel. 'Noiembrie a…

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu afirma ca moartea regelui Mihai inseamna trecerea in neființa a unui "roman istoric", adica a unui reprezentant uriaș din punct de vedere al demnitații naționale. "În primul rând, Dumnezeu sa-l odihneasca. Este un…

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a țarii in urmatorii doi ani și nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marți, Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca Statele Unite ale Americii sunt și trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei, atat pe partea militara, cat și din punct de vedere economic. Întrebat daca reacția SUA privind legile justiției este justificata, Tudose…

- Cornel Lupu, un barbat in varsta de 46 de ani din Barlad, a primit o noua sansa la viata chiar de la fratele sau geaman, de care a fost despartit imediat dupa nastere, dupa ce la Spitalul C. I. Parhon din Iasi a fost efectuat un transplant renal, cazul celor doi fiind o premiera pentru medicii ieseni.…

- Sistemul este verificat din punct de vedere al capabilitaților și cerințelor de operare in cadrul unor scenarii operaționale specifice campului de lupta, precum și din punct de vedere al puterii de foc, prin executarea unor ședințe de tragere pe timp de zi și pe timp de noapte, precizeaza sursa citata.…

- Comisia de buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților a amanat, marți, dezbaterile asupra Ordonanței de urgența privind plata defalcata a TVA, așteptand un punct de vedere de la Guvern cu privire la unele amendamente depuse. Discuțiile, care au durat 7 ore, au fost oprite la articolul…

- Inițiativa unor partide și ONG-uri privind un posibil referendum impotriva votului mixt este un fals. Partidul Democrat condamna cu fermitate noua modalitate de risipire a banului public prin referendumuri, o moda inițiata de socialiști și preluata imediat de cateva ONG-uri

- Polistirenul expandat (EPS). S-au spus atat de multe lucruri, si inca se mai emit judecati in ceea ce priveste acest material, incat ne-am gandit ca inaintea sarbatorilor de iarna sa va impartasim cateva lucruri extrem de utile si de importante despre acest material. Mai jos vom enumera o serie de atribuite…

- Oamenii doresc sa investeasca in solutii rezistente, durabile si cat mai eficiente. Avand in vedere ca orice investitie presupune costuri tot mai ridicate, garantia devine un aspect extrem de important. Acest lucru este valabil si in cazul sistemelor de incalzire, care presupun costuri de investitie…

- Consiliul Legislativ ii trimite la școala primara pe parlamentarii USR care au redactat textul unei inițiative legislative, prin care se urmarește modificarea Legii de organizare și funcționare a...

- "Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor si autorul OUG 13, a declarat faptul ca membrii comisiei speciale considera ca nu e necesara cererea unui punct de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarea procedurii de numire a procurorilor-sefi de la parchete.

- Stiti in ce zi a saptamanii cade Craciunul anul acesta? Sau cand incepe vacanta de iarna? Sau cand aveti programare la dentist sau coafor? Pentru a raspunde oricareia din aceste intrebari trebuie sa va uitati in calendar. Si ce-ar putea fi mai simplu decat sa aruncati o privire spre peretele de langa…