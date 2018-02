Ucraina: UE opreste finantarea a sase puncte de trecere a frontierei, dintre care doua la granita cu Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai. Mihaela Buzarnescu…

- Un cetațean ucrainean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret l-au descoperit in neregula. Potrivit comunicatului primit la redacție de la Poliția de Frontiera Suceava, ieri dimineața, in jurul orei 06.00, pe sensul de acces in Romania din ...

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- Increderea in economie si asteptarile privind veniturile au scazut drastic in Romania in ultimul trimestru al anului trecut, la minime similare cu cele din 2013-2014, invers fata de trendul inregistrat la nivel european, criza guvernamentala de pe plan local reflectandu-se in comportamentul consumatorilor,…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Sistem performant de control la granita, testat la Calafat Foto: Arhiva. La Punctul de Trecere a Frontierei Calafat a fost testat, timp de saptamâna, un sistem performant de control la granita, în cadrul unui proiect de cercetare, la care participa un consortiu de firme si autoritati…

- La granița Romaniei cu Moldova, acolo unde raul prut se varsa in Dunare, curentii sunt atat de puternici, incat se vede cu ochiul liber cum apa "mananca" malul romanesc. Un studiu efectuat de o firma din Iasi la comanda Apelor Romane a relevat faptul ca eroziunea foarte activa duce la pierderea teritoriului…

- Cabinetul de ministri din Ucraina a aprobat in sedinta de Guvern Acordul de Control in comun al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor si obiectele in punctele comune de trecere a frontierei moldo- ucrainene. Anuntul a fost facut de premierul Pavel Filip.

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Traseul contrabandei de țigari moldovenești trece prin Ucraina pentru a ajunge in Romania. Polițiștii de frontiera roman din Petea, județul Satu Mare, au confiscat un tir plin ochi cu țigari care au ca țara de origine Republica Moldova. La punctul de Trecere a Frontierei Petea, sambata, 27 ianuarie,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Noi focare de rujeola au aparut in Ucraina, la granita cu Romania, motiv pentru care MAE a emis o informare de calatorie. In primele doua saptamani, peste 1200 de persoane s-au imbolnavit in tara vecina. Cele mai multe cazuri au fost raportate in regiunile Ivano-Frankivsk, Cernauti, Transcarpatia si…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Și Republica Moldova se confrunta cu primul viscol din aceasta iarna. Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ninsoare și vant puternic pana la ora 18.00. Cinci puncte de trecere a graniței cu Ucraina sunt inchise, pentru ca nu au energie electrica.

- Din cauza intreruperii curentului electric pe partea ucraineana, de la ora 06.30, doua puncte de trecere a frontierei, Giurgiulesti-Reni si Ceadar-Lunga – Maloiaroslavet, si-au sistat activitatea, anunta Politia de Frontiera.

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- WTA a anuntat, duminica, ierarhia WTA care va fi valabila timp de doua saptamani, pana dupa terminarea Australian Open. Simona Halep continua pe prima pozitie a clasamentului, urmand a ajunge la 16 saptamani consecutive in calitate de lider WTA. Finalista la Hobart, in aceasta saptamana, Mihaela Buzarnescu…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a obtinut vineri, la Bolzano, a doua victorie din grupa 3 a preliminariilor europene pentru CM2019, in fata echipei Insulelor Feroe, scor 28-20 (15-10), si este liderul clasamentului. In primul meci de la Bolzano, tricolorii au invins chiar nationala tarii…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Poliția de Frontiera anunța ca in ultimele 24 de ore 58 137 de persoane au traversat frontiera, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, comparativ cu aceeași zi a anului trecut fluxul este in creștere cu 4,21%. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost: PTF Leușeni…

- Vamesii din Moldova si Romania vor institui, in acest an, control comun in trei puncte de trecere a frontierei moldo-romane. Un proiect de acord, care ar permite acest lucru, a fost eleborat de autoritațile vamale de la Chișinau și expediat celor de la București.

- O consecinta a traficului de trei ori mai intens decat intr-o perioada normala este faptul ca masinile formeaza cozi de citiva kilometri, iar timpul de tranzitare a vamii este de cateva ore, in ciuda faptului ca au fost luate masuri de fluidizare a traficului. Traficul s-a amplificat, triplandu-se numarul…

- In perioada sarbatorilor de iarna și in primele zile ale anului 2018, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat creșteri fața de o perioada normala a anuntat Politia de Frontiera. In perioada 18 decembrie 2017 — 01 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- Este deja haos la granița, pe masura ce se apropie sarbatorile. Pentru evitarea aglomerației și ca sa nu petreceți ore in șir in așteptare, polițiștii de frontiera recomanda și folosirea altor puncte de trecere, in afara de cel de la Nadlac II Autostrada. In ultimele 24 de ore, pe aici au trecut in…

- Bugetul alocat educației in 2018, raportat la PIB, menține Romania pe ultimele locuri in Uniunea Europeana, avertizeaza Federația Coaliția pentru Educație, intr-un document de poziție publicat joi, 21 decembrie. Finanțarea este insuficienta și asigura, in principal, plata salariilor, și mai puțin o…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Trei puncte de trecere a frontierei cu Ucraina sunt închise la aceasta ora. Acest lucru se întâmpla din cauza ridicarii nivelului de apa în râul Nistru, scrie deschide.md Astfel, cele trei puncte de trecere de tip debarcader „Soroca"(interstatal),…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a aglomerat, incepand de joi dimineata. S-au format cozi atat la intrarea in Romania cat si la iesire, iar timpii de asteptare pentru control au ajuns si la o ora. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Laura Bondar, ne-a declarat ca aglomeratia…

- Agentia Servicii Publice a implementat programe care exclud orice fapt de identitate dubla a persoanei. „Avem un soft nou care inca nu a fost implementat nici de vecinii din Ucraina si Romania”, a mentionat directorul institutiei, Serghei Railean, intr-un interviu pentru agenția Moldpres. „Softul a…

- Pentru a evita apariția unui eventual focar in Romania, fiecare bagaj al celor care intra in țara este atent verificat de inspectorii vamali. In cazul in care sunt descoperite produse din carne sau lactate, sunt confiscate pe loc.

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Camioanele care asteapta sa iasa din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, miercuri, o coloana de aproximativ sapte kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu, timpul de asteptare fiind de 90 de minute. "In ultimele 24 de ore au trecut prin PTF Giurgiu-Ruse…

- Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala 'Measuring Development in Turbulent Times', acesta precizand ca nu orice crestere conduce la…

- In cadrul participarii de vineri, La Bruxelles, la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, seful statului a avut intrevederi cu presedintele Ucrainei si cu premierul Republicii Moldova. „In cadrul intrevederii cu presedintele Petro Porosenko, presedintele Klaus Iohannis a reiterat…