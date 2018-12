Ucraina si Rusia au relatii tensionate dupa anexarea in 2014 a peninsulei Crimeea de catre Moscova si conflictul din sud-estul Ucrainei dintre trupele ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia, soldat cu peste 10.000 de morti.



Disputa s-a amplificat dupa ce Moscova a capturat luna trecuta doua nave mici si un remorcher, cu un echipaj total de 24 de marinari, in largul Crimeii, acuzandu-le ca au intrat in apele teritoriale ruse in timp se indreptau spre Stramtoarea Kerci din Marea Neagra, potrivit Agerpres.



SUA si Uniunea Europeana au cerut eliberarea marinarilor, iar presedintele…