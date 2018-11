Karin Kneissl, sefa diplomatiei austriece, a carei tara asigura in prezent presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, nu a exclus marti noi sanctiuni impotriva Rusiei ca urmare a tensiunilor in largul Crimeii, anuntand ca aceasta problema ar urma sa fie examinata in luna decembrie, informeaza AFP.



'In privinta sanctiunilor suplimentare, trebuie sa hotaram. Vom avea in curand un consiliu (european) comun in decembrie', a declarat Karin Kneissl, dupa o intalnire la Berlin cu omologul sau german Heiko Mass.



'Totul va depinde de comportamentul celor doi beligeranti.…