Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat sansele ca Viorica Dancila sa fie canditatul PSD in alegerile prezidentiale de la finalul anului, dupa ce premierul a anuntat ca va face acest lucru daca ii va cere partidul. In acest context, actualul parlamentar PMP a sustinut ca Dancila este constienta…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marți, la Digi24, ca moțiunea de cenzura nu are șanse de succes, el precizand ca PNL era totuși obligat sa o inițieze. Basescu a mai spus ca nu exista un plan comun de acțiune al opoziției, insa acesta va aparea cand se va pune problema infrangerii PSD la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta "severa" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti in noaptea de joi spre vineri in Estul separatist al Ucrainei, transmite AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta "severa" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti in noaptea de joi spre vineri in Estul separatist al Ucrainei, transmite AFP. Doi soldati au fost ucisi in tiruri de artilerie in apropierea localitatii…

- Trei soldati ucraineni au fost ucisi in estul tarii in confruntari cu separatistii prorusi, cele mai sangeroase de la investirea noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat miercuri armata, cu cateva ore inainte de negocierile de pace, transmite AFP potrivit Agerpres In vizita la Bruxelles,…

- Cel putin trei soldati sirieni au fost ucisi si sapte raniti in tiruri de rachete israeliene care au vizat duminica in zori provincia Qouneitra din sudul tarii aflate in razboi, a informat agentia oficiala Sana, citand o sursa militara, transmite France Presse. Dupa ce a vizat la inceput…

- Libertatea face, inaintea alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019, o analiza privind prezența la vot, opțiunile romanilor in ziua scrutinelor, dar și a felului in care sondajele anterioare votului se apropie de rezultatele finale. Analiza a aratat ca de multe ori s-a intamplat ca procentele prezentate…

- ''Pentru ceea ce se pune in discuție nu era nevoie de doua intrebari. A avut nevoie de atata timp sa conceapa doua intrebari inepte. Era suficient sa intrebe daca electoratul roman este de acord cu o eventuala revizuire a Constituției. O singura intrebare cu mai multe sub puncte. Insa, totul este…