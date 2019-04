Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a eforturilor Guvernului Republicii Moldova, partea ucraineana a decis sistarea oricaror lucrari privind construcția hidrocentralelor in cascada pe raul Nistru, pana la efectuarea evaluarii impactului strategiei pe mediu in contextul transfrontalier.

- Ucraina va sista orice lucrari la constructia hidrocentralelor in cascada pe fluviul Nistru, pana la efectuarea evaluarii impactului strategiei de mediu in context transfrontalier. Despre aceasta a declarat astazi Valentina Tapis, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si…

- Autoritatile ucrainene au sistat efectuarea oricaror lucrari de a constructie a hidrocentralelor in cascada pe Nistru, pana la evaluarea strategica de mediu in context transfrontalier a „Schemei utilizarii complexe a resurselor hidroenergetice in Ucraina”.

- În buletinul de vot au fost incluși numele celor 39 de candidați care lupta pentru scaunul de președinte al Ucrainei. În cadrul secțiilor de votare se afla observatori internaționali acreditați și reprezentanți ai societații civile care monitorizeaza procesul electoral. Comisia Electorala…

- Dan Dungaciu, presedintele Fundatiei Universitare a Marii Negre, ii raspunde printr-o scrisoare deschisa ambasadorului Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, in legatura cu interventiile Excelentei Sale la evenimentul „Transnistria intre Moscova si Chisinau. Prima cercetare sociologica dincolo…

- Selectionatele de fotbal ale Angliei si Frantei au debutat cu victorii categorice, vineri, in preliminariile EURO 2020, in timp ce campioana europeana en titre, Portugalia, a fost tinuta in sah de Ucraina. Anglia a surclasat Cehia cu 5-0, Sterling reusind un hat-trick, pe lista marcatorilor…

- În Republica Moldova a aparut un curent de opinie, care încearca sa promoveze ideea ca puterea trebuie obținuta prin metode violente și nu în urma alegerilor. Jurnalistul roman Victor Nichitus considera ca acest curent este alimentat de serviciile secrete de la Moscova, care încearca…

- Planul de cooperare dintre Ministerul Apararii al Republicii Moldova si Ministerul Apararii Naționale din România pentru anul 2019 a fost semnat marți, 29 ianuarie, la Chisinau. Documentul, semnat de sefa directiei cooperare internationala, colonel Mariana Grama, si omologul sau de…