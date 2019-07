Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar putea sa-și suspende pe o perioada nedeterminata participarea la APCE. Comitetul pentru relații externe din cadrul Radei de la Kiev le-a cerut deputaților sa nu mai trimita delegații la ședințele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.

- Guvernul Marii Britanii critica Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei pentru decizia de a-i reoferi Rusiei dreptul de vot. Executivul de la Londra este deranjat de faptul ca APCE a luat aceasta hotarare in ciuda contestarilor parlamentarilor din Ucraina si Georgia.

- Delegatiile a sapte state au parasit sesiunea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) in semn de protest dupa confirmarea statutului delegatiei Federatiei Ruse in cadrul Adunarii. Este vorba despre Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia si Slovacia.

- Cu 159 de voturi din cele 268 exprimate de membrii Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reuniti la Strasbourg, Marija Pejcinovic Buric a castigat alegerile in fata ministrului de externe belgian Didier Reynders, care a primit 105 voturi, a declarat presedinta APCE, Liliane Maury Pasquier.…

- Ucraina a decis sa-l recheme pentru consultari pe ambasadorul sau la Consiliul Europei, dupa decizia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) privind Rusia, a anuntat pe Facebook ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin. „Consiliul Europei a pierdut increderea noastra și va…

- Votul parlamentarilor Republicii Moldova in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) are un caracter individual si nu reprezinta pozitia guvernului sau a statului, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Alexandru Roitman, citat…

- Ucraina si-a suspendat marti participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), decizia venind in urma votului favorabil pentru reintoarcerea delegatiei ruse in cadrul acestui for la cinci ani de la anexarea Crimeei. Un deputat roman si noul ministru de Interne de la Chisinau…

- Consiliul Europei, reunit vineri la Helsinki, a decis sa redea Rusiei dreptul de a vota in cadrul instituției, drept pe care il pierduse in urma anexarii peninsulei Crimeea in 2014, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit MediafaxReprezentanți ai celor 47 de state membre au votat…