- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Un avocat care-l reprezinta pe avertizorul de integritate american Edward Snowden la Moscova a insistat miercuri ca Rusia nu a avut succes in incercarea de a-l recruta pe fostul colaborator al Agentiei Nationale...

- Federația Rusa și-a schimbat poziția oficiala cu privire la data la care a început sa detina controlul asupra peninsulei ucrainene Crimeea - scrie ziarul ucrainean Evropeiska Pravda, citat de Rador.Potrivit sursei, comisarul Rusiei la CEDO, Mihail Galperin, a declarat, miercuri, la audierile…

- Ucraina și Rusia au procedat sambata la un schimb – fara precedent in cei cinci ani de la declansarea conflictului din estul Ucrainei – a 70 de prizonieri, intre care s-a aflat și cunoscutul cineast ucrainean Oleg Sentsov, a carui eliberare a fost ceruta insistent de comunitatea internaționala. Un eveniment…

- Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala, seful statului francez, care deja s-a declarat favorabil unei normalizari a relatiilor cu Moscova, tensionate in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, a adaugat: "Trebuie explorate in mod strategic caile unei…

- Un politist din orasul ucrainean Dnepr a ajuns la spital dupa ce a fost tarat cativa metri de un automobil. Presa din tara vecina scrie ca politistul l-a oprit pe un sofer pentru un control de rutina, dar acesta a pornit din loc pe neasteptate.

- Departamentul de contraspionaj al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a detectat numeroase incercari de racolare a unor militari ucraineni de catre serviciile secrete rusesti si de catre asa-numitul 'Minister pentru securitatea statului' din autoproclamata republica Donetk (estul…

- Colonelul Serghei Kusiuk a fost un personaj negativ cheie in revolutia din Ucraina, din 2013-2014. Acum, el a aparut la Moscova, inca o data actionand impotriva protestatarilor cu o forta profund disproportionata – insa orasul nu se rascoala la fel cum s-a intamplat cu Kievul acum sase ani.