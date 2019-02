Ucraina. Secție de poliție luată cu asalt Mai multe persoane au fost arestate dupa ciocniri, in timpul carora indivizi neidentificati au folosit gaze lacrimogene impotriva agentilor si au incercat sa vandalizeze sectia de politie. O parte dintre atacatori au fost retinuti pentru scurt timp de catre politie in timpul unui eveniment de campanie care avea loc in apropiere, in sprijinul fostului premier ucrainean Iulia Timosenko. Politistii au descoperit asupra persoanelor retinute mai multe cutite si o arma de foc. Odata pusi in libertate, indivizii - care s-au alaturat unui grup mai amplu - au lansat un atac asupra sectiei, a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz neobișnuit pentru anchetatorii din Roman. Un barbat este acuzat ca a furat valiza criminalistica a polițiștilor, in timp ce agenții interveneau la un accident rutier pe bulevardul Republicii din oraș. Un trecator i-a alertat pe oamenii legii ca un barbat a furat valiza cu echipament pe care anchetatorii…

- Polițiștii din Apostolache și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, care au au efectuat, luni, 16 percheziții, la Sangeru, persoane banuite de taiere ilegala și furt de arbori, au indisponibilizate 10 metri cubi de materiale lemnos, mai multe bunuri care ar fi fost folosite…

- Un barbat de numai 22 de ani din judetul Dolj a fost retinut vineri seara la Lugoj, anunta Inspectoratul de Politie al Judetului Timis. Individul a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, in luna noiembrie, de catre magistratii olteni si de atunci a disparut. Barbatul a fost dat in urmarire nationala…

- Autoritatile sârbe au reusit sa dejoace un complot pentru uciderea lui Vladimir Putin, cu o zi înainte de vizita liderului rus în Belgrad. Politistii sârbi au anuntat ca au arestat un suspect, simpatizant al gruparii teroriste Stat Islamic, într-o localitate…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului a dispus, in seara zilei de 31 decembrie, punerea in mișcare a acțiunii penale fața de cei doi inculpați care au batut doi polițiști in Ajunul Anului Nou. Aceștia, tata și fiu, l-au batut pe șeful de post din comuna Paltinoasa, județul Suceava, Vasile…

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de furt a fost identificat de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un barbat, in varsta de 49 de ani, din Constanta, care ar fi sustras, dintr un supermarket, din…

- Politistii doljeni continua cercetarile in cazul de la Calafat, cand doua grupari s-au razboit in mijlocul strazii, chiar si in fata echipajelor de Politie. A fost nevoie de interventia mascatilor si de folosirea gazelor lacrimogene pentru a putea fi oprit macelul. Imaginile aparute in urma cu putin…