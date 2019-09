Ucraina se pregăteşte de un nou schimb de prizonieri cu Rusia "Dupa eliberarea prizonierilor nostri politici si marinarilor nostri, pregatim o noua lista si asteptam urmatoarea etapa pentru un schimb de prizonieri", a spus Zelenski, potrivit agentiei de presa Ukrinform.



Zelenski, care a fost investit in urma cu numai patru luni, a declarat ca incheierea conflictului armat cu rebelii din estul Ucrainei sustinuti de Rusia constituie o prioritate a mandatului sau de presedinte, potrivit .



Ca parte a efortului de pace, armata ucraineana a dezangajat efective in unele zone, fiind planificata continuarea eforturilor in acest sens. "Dezangajam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

