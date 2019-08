Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus joi parlamentului, reunit prima data dupa alegeri, sa-l numeasca pe Olexii Goncearuk in functia de prim-ministru, arata un proiect de rezolutie, citat de Reuters. Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct al sefului de cabinet…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus joi parlamentului, reunit prima data dupa alegeri, sa-l numeasca pe Oleksii Goncearuk in functia de prim-ministru, arata un proiect de rezolutie, citat de Reuters. Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct al sefului de cabinet…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat ca Rusia a propus ca Ucraina sa prelungeasca cu un an contractul privind livrarea de gaze naturale, în condițiile în care actuala înțelegere expira pe 31 decembrie 2019, informeaza agenția TASS citata de Mediafax.„Vom…

- Franta va cere Comisiei Europene sa devanseze plata unor subventii de un miliard de euro pentru a-i ajuta pe fermieri sa faca fata secetei care afecteaza culturile si locurile de pasunat, a anuntat luni Ministerul Agriculturii de la Paris, transmite Reuters. Vremea excesiv de calduroasa din…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei au urcat la 636.000 tone in primele cinci zile din sezonul 2019/2020, comparativ cu 584.000 tone in perioada similara din sezonul precedent, a anuntat vineri Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters. Anul trecut, Ucraina avut o productie record…

- Spania se asteapta la un numar record de turisti straini in aceasta vara, ceea ce va marca al saptelea an de crestere consecutiva, a declarat ministrul Turismului, Comertului si Industriei, Reyes Maroto, transmite Reuters. Spania este a doua cea mai vizitată ţară din lume după Franţa…

- Internationalul olandez Luuk de Jong s-a transferat de la PSV Eindhoven la formatia spaniola de fotbal FC Sevilla, cu care a semnat un contract pe patru ani, in cadrul unei tranzactii in valoare de 15 milioane euro, a anuntat clubul din Eredivisie, citat de Reuters. De Jong, in varsta de 28 ani, a inscris…

- Consiliul International al Cerealelor (IGC) si-a redus joi estimarile referitoare la recoltele mondiale de porumb si soia in sezonul 2019/2020, dupa ce ploile abundente au afectat insamantarile in SUA, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.In ultimul sau raport lunar, acest organism inter-guvernamental…