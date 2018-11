Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat joi noi sanctiuni tintite impotriva a trei persoane si noua entitati, in legatura cu anexarea rusa a Peninsulei Crimeea si incalcarea drepturilor omului in regiunile din Ucraina controlate de Rusia, transmite AFP. Printre tintele acestor noi masuri punitive americane…

- Autoritațile din Statele Unite au anunțat joi ca impun noi sancțiuni impotriva a doi ucrainieni, un rus și noua companii din Rusia și Ucraina, in urma anexarii Peninsulei Crimeea in anul 2014, relateaza Reuters.

- „Pachetul de sancțiuni impuse recent de SUA impotriva Iranului se pare ca are un prim beneficiar- Rusia”, scrie publicatia The Wall Street Journal. „Luni, Statele Unite au inceput sa aplice noul set de restricții economice impuse Iranului, inclusiv amenințarile cu sancțiuni impotriva cumparatorilor…

- Rusia nu a indeplinit conditiile puse de Statele Unite dupa otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Regatul Unit si, prin urmare, se expune unor noi sanctiuni americane, a anuntat marti Departamentul de Stat. "Astazi, Departamentul de Stat a informat Congresul ca nu este in masura sa certifice…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…