- Ucrainenii au început duminica sa voteze în al doilea tur al alegerilor prezidentiale în care porneste ca favorit actorul de comedie Volodimir Zelenski, un novice în politica, relateaza AFP.

- Ucrainenii au inceput duminica sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidentiale in care porneste ca favorit actorul de comedie Volodimir Zelenski, un novice in politica, relateaza AFP potrivit Agerpres. Birourile de vot s-au deschis la ora 05.00 GMT si se vor inchide la ora 17.00 GMT,…

- Un actor de comedie, Volodimir Zelenski, si actualul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se vor infrunta in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, peste doua saptamani. Zelenski, initial un outsider, a reusit sa ajunga in prim-plan si sa obtina 30 la suta dintre voturi, fata…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a indemnat duminica pe votantii contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa il sprijine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 21 aprilie, in care se va confrunta cu actorul ucrainean iesit invingator in primul…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentaile de duminica din Ucraina, urmat de actualul presedinte Petro Porosenko, Cei doi se vor confrunta in turul doi ce va avea loc pe 21 aprilie.

