Ucraina - Rusia, tensiuni. Germania se implică Cu ocazia unei reuniuni planificate cu mult inainte pentru luni la Berlin cu participarea reprezentantilor Rusiei si Ucrainei, Heiko Maas a afirmat ca Franta si Germania - doua state membre ale UE care mediaza conflictul din Donbas (estul Ucrainei) - ar putea sa 'depuna eforturi impreuna si, daca este necesar, in calitate de mediatori, pentru a evita ca acest conflict sa duca la o criza grava'. Directorii politici ai afacerilor externe din cele patru tari urmau sa se intalneasca in cursul zilei in capitala germana, o 'prima ocazie de a aduce impreuna partile aflate in conflict', a explicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

