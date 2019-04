Fata in fata pentru prima data, cei doi rivali in alegerile prezidentiale din Ucraina si-au adresat jigniri unul altuia vineri pe cel mai mare stadion al tarii, un cadru neobisnuit, dupa imaginea unei campanii din care actorul de comedie Volodimir Zelenski iese mare favorit, relateaza AFP.



Cu doua zile inainte de cel de al doilea tur, actorul de 41 de ani, novice in politica dar un showman de profesie, si presedintele la final de mandat Petro Porosenko, de 53 de ani, s-au infruntat in fata a mii de sustinatori adunati pe stadionul Olimpiski.



"Cum se face ca Ucraina, Ucraina,…