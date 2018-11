Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi o vizita in Ucraina, unde va avea intrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa, potrivit Agerpres.Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul Ucrainei,…

- Țarile occidentale au condamnat ”alegerile” organizate in teritoriile ocupate de Rusia in estul Ucrainei. Reuniti in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, reprezentanții occidentali au declarat ca ”alegerile” din teritoriile controlate de separatiștii susținuti de Rusia…

- “Un factor de risc care ne ingrijoreaza mult este incetinirea luptei anticoruptie. Coruptia este un vector de influenta si poate fi extrem de periculoasa pentru Romania. Este cel mai important dintre toate motivele pentru care Romania ar trebui sa continue lupta impotriva coruptiei”, a declarat intr-un…

- Incetinirea ritmului luptei anticoruptie ar fi un factor de risc in relatiile internationale ale Bucurestiului, afirma, intr-un interviu la Europa FM, consilierul politic al Ambasadei SUA, David Allen Schlaefer, care considera ca interesul Rusiei este sa vulnerabilizeze Romania si sa slabeasca legaturile…

- Biserica Orthodoxa Rusa a spus ca va raspunde ”dur și cu aceeași masura” Patriarhatului de la Constantinopol dupa ce acesta a recunoscut autocefalia Bisericii Orthodoxe Ucrainene, scrie Moscow Times. Patriarhia de la Constantinopol a recunoscut joi, la capatul unui…

- Doi dintre militari au fost ucisi intr-un bombardament si inca doi au fost raniti mortal dupa ce au fost atacati cu dispozitive explozive.Armata ucraineana i-a acuzat pe separatisti ca au tras in 28 de randuri asupra pozitiilor sale miercuri si joi, in pofida unui armistitiu.La…

- ''Fortele navale ale SUA demonstreaza aceasta capacitate ca urmare a flexibilitatii, agilitatii si angajamentelor noastre fata de Alianta'', a spus inaltul oficial militar american, informeaza Agerpres. Prin participarea portavionului american si a navelor sale de insotire la exercitiul…

- Potrivit unui purtator de cuvant al armatei ucrainene, Dmitro Gutuliak, rebelii au incercat sa cucereasca puncte de observatie aflate sub controlul fortelor proguvernamentale in regiunea Lugansk (est). 'Dupa luptele care au durat cinci ore, patru soldati ucraineni au fost ucisi, iar alti sapte…