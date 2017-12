Stiri pe aceeasi tema

- ”Glorie Ucrainei! Slava eroilor!” au strigat cei care i-au așteptat pe aeroport pe pe prizonieri. ”Dragi prieteni, pentru voi este o zi foarte importanta”, a declarat in limba ucraineana ambasadoarea Frantei, Isabelle Dumont, care l-a insotit pe presedintele Petro Porosenko in estul separatist…

- Sute de ucraineni s-au adunat la aeroportul din Kiev pentru a primi, in noaptea de miercuri spre joi, zeci de militari si civili eliberati din captivitate intr-un schimb masiv de prizonieri cu rebelii prorusi, relateaza AFP. Fluturand steaguri ucrainene, ei i-au aclamat cu aplauze pe pista, strigand…

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- De noua ani locuiește la camin. De noua ani așteapta cu emoție in suflet fiecare Craciun. Este perioada cand centrul prinde viața, cand vin colindatorii care ii incanta sufletul. Pe unii nici nu ii cunoaște, dar asta nu conteaza. Este bucuroasa ca are cu cine vorbi și mai ales ca are cui face cadouri.…

- Cumpatarea va ajuta sa va bucurați de Sarbatori impreuna cu cei dragi, in timp ce excesele va pot crea disconfort și chiar va pot „trimite” la spital. Suntem in plina perioada a Sarbatorilor! A venit Craciunul, vin Sfantul Ștefan, Revelionul, Sfantul Vasile, Boboteaza și Sfantul Ion. Un buchet mare…

- Un autobuz a patruns luni intr-un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15. Momentan, cauzele incidentului nu au fost stabilite cu exactitate, noteaza The Independent. Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe…

- MESAJ DE CRACIUN. Stralucirea stelei de Craciun sa va lumineze inimile, iar in sufletele voastre sa se oglindeasca lumina calda a lumanarilor. Fie ca acest Craciun sa iti mangaie sufletul, sa iti aduca bucurii si prosperitate, fericire si noroc, cadouri sub brad si oameni dragi aproape!…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere Cand nu vom lucra anul viitor. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) - Pastele 1…

- Autoritatile de la New Delhi au testat miercuri un fel de pulverizator urias in incercarea de a-si demonstra hotarirea de a lupta impotriva nivelurilor periculoase de poluare din capitala indiana, informeaza France Presse. Mega-orasul de 20 de milioane de locuitori are renumele de neinvidiat de a fi…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj emoționant pentru toți romanii pe contul sau de Facebook. pe Facebook de Craciun. "Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu vor petrece Craciunul si Anul Nou la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale.

- Autoritatile din Targu Jiu au majorat taxa de oficiere a casatoriilor de Anul Nou, langa Poarta Sarutului. De anul acesta suma platite de cupluri este de 500 de lei. Anul trecut taxa a fost de 400 de lei. Potrivit reprezentantilor ...

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- Frigul care se întețește, primii fulgi de zapada, data din calendar, toate anunța venirea sarbatorilor de iarna cu pași repezi. Și în acest an, românii se vor putea bucura de o adevarata minivacanța de Craciun. 25 decembrie este într-o zi de luni, astfel, vacanța va dura…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Saakasvili a intrat in Ucraina in septembrie, desi ii fusese retrasa cetatenia ucraineana in urma unei dispute prelungite cu autoritatile de la Kiev. Georgia vrea ca el sa fie extradat, fiind inculpat in tara sa natala pentru patru capete de acuzare, inclusiv abuz de putere. Saakasvili spune ca acuzatiile…

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, iar atmosfera de sarbatoare este deja prezenta in toate orasele si casele lumii. Ca in fiecare an, nu toata lumea se pricepe sa aleaga cele mai frumoase decoratiuni sau cadouri, iar dovada sunt chiar imaginile din galeria foto de mai sus!

- Social-democratii gorjeni nu vor mai organiza cel putin in acest an un miting de sustinere a Guvernului Tudose, asa cum se hotarasera, in urma cu peste o saptamana. Protestul a fost suspendat, ca urmare a decesului fostukui Rege Mihai I al Romaniei. Liderii centrali ai PSD au hotarat atunci sa amane…

- Mihail Saakașvili a fost eliberat. Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres .…

- Informatiile primite pana in acest moment, prin Punctul National de Contact al Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje din Romania (PNC SFAAF RO), arata ca distributia produselor contaminate s-a facut catre state terte din Asia si Africa, potrivit ANSVSA. "PNC SRAAF RO nu a primit…

- Daca aveti in plan sa plecati zilele astea in Occident, aflati ca MAE a emis atentionari de calatorie pentru Belgia, Franta si Olanda, din cauza vremii nefavorabile. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Belgia, Franta…

- O manifestație de amploare a avut loc la Kiev pentru susținerea lui Mihail Saakașvili. Mii de persoane au ieșit in strada și au scandat in favoarea fostului președinte al Georgiei, scrie AFP. Susținatorii lui Saakașvili au cerut eliberarea acestuia din inchisoare, dupa ce sambata a fost arestat de autoritațile…

- Mai multe mii de partizani ai lui Mihail Saakașvili, opozant fața de puterea din Ucraina, s-au strans duminica in centrul Kievului pentru a cere eliberarea fostului președinte georgian și destituirea șefului statului ucrainean, Petro Poroșenko, relateaza AFP. Manifestanții au defilat…

- Targujineii cu venituri reduse vor primi, și anul acesta in preajma sarbatorilor de iarna, tichete sociale cu ajutorul carora sa-și poata cumpara alimentele necesare pentru masa de Craciun și Anul Nou. Peste 700 de tichete vor fi distribuite pana la jumatatea acestei lui prin intermediul Direcției Publice…

- 'Nu va fie frica. Armata este de partea noastra', le-a spus el susținatorilor sai care l-au scapat din mainile poliției și au inceput sa ridice baricade in jurul locuinței sale, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții veniți sa-l sprijine.Serviciul de Securitate…

- Autoritatile din Targu Jiu vor organiza casatorii de Anul Nou la Poarta Sarutului. La cumpana dintre ani, este de asteptat ca zeci de tineri sa isi uneasca destinele, potrivit traditiei. Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca pana ...

- MOS NICOLAE 2017: In mod traditional, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii, dar si adultii isi pun ghetutele lustruite la usa pentru ca Mosul sa le umple cu daruri. Atentie ce le puneti in ghetute celor dragi. Traditia populara spune ca, de Mos Nicolae, nu trebuie sa oferim obiecte ascutite,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a spus ca nu este "cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, asa cum vrea primarul Capitalei, Gabriela Firea. "Targul de Craciun, apropo ca veni vorba, nu cred ca este cea mai inspirata decizie un targ in mijloc. Am aflat astazi…

- Luna lui Undrea e una dintre cele mai așteptate. Și asta pentru ca luna decembrie e incarcata de sarbatori, obiceiuri și superstiții, plina de simboluri. Lasand la o parte Craciunul și Anul Nou, exista și alte obiceiuri frumoase. Luna lui Undrea e plina de tradiții Tradițiile arhicunoscute ale sarbatorilor…

- Deși sarbatorile sunt asociate, de cele mai multe ori, cu sentimente de fericire și bucurie, se pare ca 3 zodii vor fi nefericite de Craciun. Acești 3 nativi vor avea probleme pe plan sentimental, in cariera, dar și in relațiile cu prietenii și apropiații. Ești curioasa despre cine este vorba? Afla…

- Manfred Mohab, vicepresedintele Departamentului Legal al WRRC, a fost intrebat daca stia ca Katerina Tihonova este fiica lui Vladimir Putin. "Da, stiam, evident!"", a fost raspunsul. Intrebat din nou acelasi lucru, a repetat: "Da!". Anterior, informatia fusese confirmata de vicepresedintele…

- Declaratiile generalului iranian au fost facute in contextul in care Franta ceruse initierea dialogului cu Teheranul despre programul sau balistic si o negociere in privinta Acordului nuclear semnat in 2015. De cealalta parte, oficialii iranieni au sustinut in mod repetat ca programul balistic are…

- ( un fel de anti -” Curierul de Iași „, adica fara vrajeli de doi lei ) Fiindca prostiile, timpeniile și bizareriile produse de trupa din Palatul Roznovanu apar pe banda rulanta, ca ciupercile atomice in visele lui Kim Jong-un, inauguram o noua rubrica, dedicata turmei administrative conduse de genialul…

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, într-o busculada produsa în timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare în vestul Marocului, transmit France Presse si dpa. Tragedia a avut loc în localitatea Sidi Boualem,…

- Intalnirea a avut loc in urma cereri formulate miercuri de politicianul ucranean Viktor Medvedciuk, unul dintre reprezentantii Kievului la negocierile cu rebelii si totodata un apropiat al presedintelui rus. Medvedciuk i-a cerut lui Putin sa intervina pe langa liderii separatisti cu scopul de a face…

- Chiar daca mai este pana la Anul Nou, calendarele pentru anul 2018 au aparut in chioscurile de ziare de la Moscova de ceva vreme. Majoritatea editorilor au optat sa-l foloseasca pe presedintele rus drept personaj principal pentru ca pana acum vindea bine, dar acum lucrurile nu mai stau chiar asa.

- Președintele ucrainean, Petro Poroșenko se opune ideii ruperii relațiilor diplomatice cu Rusia, ca parte a strategiei de recuperare a teritoriilor separatiste din regiunile de est Donețk și Lugansk, relateaza EFE, scrie agerpres.ro.

- Un ministru american care are afaceri cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, investitii ale reginei Marii Britanii in Bermude: o ancheta jurnalistica internationala a ridicat valul duminica de pe circuitele planetare de optimizare fiscala, pornind de la o scurgere masiva de documente,…

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! ZILE LIBERE 2017: 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere…

- Serviciul de Stat pentru Migrație al Ucrainei a respins cererea de acordare a statutului de refugiat lui Mihail Saakașvili, a anunțat public procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko, scrie paginaderusia.ro Procurorul general a precizat ca Saakașvili nu a contestat decizia în instanța,…

- Potrivit presedintelui CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, Buzaul ar putea avea un spital militar, ridicat in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, pe terenul pe care a functionat pana in aprilie 2016 fosta maternitate. „Am discutat cu domnul vicepremier Ciolacu si cu domnul premier Mihai…

- Modul in care arata o localitate pe timp de iarna spune multe despre priceperea unei administratii. Iluminatul ornamental nu este o chestiune la indemana oricui. Trebuie sa ai bun gust in alegerea ornamentelor, apoi sa ai grija la balansul dintre prea putin sau prea mult si la faptul ca totul trebuie…

- Aceasta este declaratia care îl va supara pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Ucraina si-a ales viitorul. Ultima iesire a presedintelui ucrainean, Petro Poroșenko, schimba totul.

- CHIȘINAU, 12 oct — Sputnik. Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat cu majoritate de voturi o rezoluție în care constata ca noua lege a educației din Ucraina nu asigura un echilibru necesar între limba oficiala și limbile minoritaților etnice. Potrivit…

- Aceasta acțiune arata 'lacune flagrante' in masurile de securitate a accesului in centrala, a subliniat ministrul luxemburghez al mediului, Carole Dieschbourg, a carei țara este situata la numai 10 kilometri de Cattenom. Autoritațile luxemburgheze au cerut Franței 'o ancheta detaliata care…

- Mai mulți activiști din organizația ecologista Greenpeace, intrați joi dimineața in centrala nucleara de la Cattenom, in estul Franței, au tras focuri de artificii pentru a atrage atenția asupra vulnerabilitații securitații acestor obiective, suscitand ingrijorare in țara vecina Luxemburg, transmite…

- Explozie in Paris, in fața ambasadei Iordaniei. O motocicleta a explodat in fața biroului din capitala Franței, insa nu este clar, in acest moment, daca vreo persoana a fost ranita. Autoritațile franceze au anunțat ca au deschis o ancheta in acest caz, nefiind clar daca este vorba despre un accident…