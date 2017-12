Ucraina: Primire triumfală la Kiev a prizonierilor eliberaţi Sute de ucraineni s-au adunat la aeroportul din Kiev pentru a primi, in noaptea de miercuri spre joi, zeci de militari si civili eliberati din captivitate intr-un schimb masiv de prizonieri cu rebelii prorusi, relateaza AFP.



Fluturand steaguri ucrainene, ei i-au aclamat cu aplauze pe pista, strigand "Glorie Ucrainei! Slava eroilor!", pe prizonierii coborand din avionul de transport care i-a adus la Kiev, potrivit imaginilor difuzate in direct de mai multe canale ucrainene.



