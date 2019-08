Noul parlament ucrainean (Rada Suprema), dominat de partidul presedintelui Volodimir Zelenski, s-a reunit joi pentru prima data, cu promisiunea adoptarii urgente a zeci de legi si de investire rapida a unui guvern, relateaza AFP. Zelenski, fost actor de comedie in varsta de 41 de ani, ales triumfal in aprilie, dispune de o marja de manevra inedita pentru a-si pune in practica intentiile politice, dupa ce partidul sau Servitorul Poporului, recent constituit, a obtinut in iulie majoritatea absoluta in parlamentul unicameral. Imbracat intr-un costum inchis la culoare, dar fara cravata, Zelenski a…