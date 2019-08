Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus joi parlamentului, reunit prima data dupa alegeri, sa-l numeasca pe Oleksii Goncearuk in functia de prim-ministru, arata un proiect de rezolutie, citat de Reuters. Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct al sefului de cabinet al presedintelui Zelenski in luna mai. Anterior, el a condus o organizatie neguvernamentala specializata in promovarea reformelor si a lucrat in calitate de consilier in cadrul Ministerului Ecologiei. Tot joi urmeaza sa fie numiti si ministrii, procurorul general si seful Serviciului de securitate…